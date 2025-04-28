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Дачников уведомили о штрафе за захват части участка соседа

Дачников уведомили о штрафе за захват части участка соседа - 28.04.2025, ПРАЙМ

Дачников уведомили о штрафе за захват части участка соседа

За установку забора не по границе дачных участков, а с захватом части территории соседа грозит штраф, рассказал агентству "Прайм" руководитель юридической... | 28.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-28T02:02+0300

2025-04-28T02:02+0300

2025-04-28T02:02+0300

дача

общество

росреестр

забор

штраф

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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. За установку забора не по границе дачных участков, а с захватом части территории соседа грозит штраф, рассказал агентству "Прайм" руководитель юридической приемной Московского союза садоводов Ваге Рыбченко.По его словам, если дачник предполагает, что сосед захватил часть его территории, неправильно установив забор, он может обратиться с жалобой в Росреестр.Если нарушение подтвердится, его попросят устранить. Нужно будет снести или перенести забор с учетом границ участков.Также может быть назначен штраф. Он рассчитывается из размера кадастровой стоимости земельного участка и исчисляется пропорционально площади самовольно занятой части земельного участка."Придется заплатить от 1 до 1,5% кадастровой стоимости земельного участка, но не менее пяти тысяч рублей. Если кадастровая стоимость не определена, то от 5 до 10 тысяч рублей", - говорит юрист.

https://1prime.ru/20250405/zabor-856388542.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

дача, общество , росреестр, забор, штраф