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Набсовет ВТБ рекомендовал выплатить дивиденды за 2024 год - 28.04.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250428/dividendy-857086709.html
Набсовет ВТБ рекомендовал выплатить дивиденды за 2024 год
Набсовет ВТБ рекомендовал выплатить дивиденды за 2024 год - 28.04.2025, ПРАЙМ
Набсовет ВТБ рекомендовал выплатить дивиденды за 2024 год
Наблюдательный совет ВТБ рекомендовал акционерам выплатить дивиденды по итогам прошлого года в размере 25,58 руб за акцию, следует из материалов банка. | 28.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-28T13:51+0300
2025-04-28T13:51+0300
экономика
финансы
москва
втб
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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Наблюдательный совет ВТБ рекомендовал акционерам выплатить дивиденды по итогам прошлого года в размере 25,58 руб за акцию, следует из материалов банка. "Рекомендовать Общему собранию акционеров Банка ВТБ (ПАО) принять... решение (объявить) о выплате дивидендов по итогам работы за 2024 год в размере: 25,58 рубля на одну размещенную обыкновенную акцию Банка ВТБ (ПАО) номинальной стоимостью 50 рублей", - говорится в сообщении. Кроме того, датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установлено 11 июля.
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финансы, москва, втб
Экономика, Финансы, МОСКВА, ВТБ
13:51 28.04.2025
 
Набсовет ВТБ рекомендовал выплатить дивиденды за 2024 год

Набсовет ВТБ рекомендовал выплатить дивиденды в размере 25,58 рубля за акцию

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска ВТБ на здании в Москве.
Вывеска ВТБ на здании в Москве. - ПРАЙМ, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Наблюдательный совет ВТБ рекомендовал акционерам выплатить дивиденды по итогам прошлого года в размере 25,58 руб за акцию, следует из материалов банка.
"Рекомендовать Общему собранию акционеров Банка ВТБ (ПАО) принять... решение (объявить) о выплате дивидендов по итогам работы за 2024 год в размере: 25,58 рубля на одну размещенную обыкновенную акцию Банка ВТБ (ПАО) номинальной стоимостью 50 рублей", - говорится в сообщении.
Кроме того, датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установлено 11 июля.
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