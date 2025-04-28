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Набсовет ВТБ рекомендовал выплатить дивиденды за 2024 год

Набсовет ВТБ рекомендовал выплатить дивиденды за 2024 год - 28.04.2025, ПРАЙМ

Набсовет ВТБ рекомендовал выплатить дивиденды за 2024 год

Наблюдательный совет ВТБ рекомендовал акционерам выплатить дивиденды по итогам прошлого года в размере 25,58 руб за акцию, следует из материалов банка. | 28.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-28T13:51+0300

2025-04-28T13:51+0300

2025-04-28T13:51+0300

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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Наблюдательный совет ВТБ рекомендовал акционерам выплатить дивиденды по итогам прошлого года в размере 25,58 руб за акцию, следует из материалов банка. "Рекомендовать Общему собранию акционеров Банка ВТБ (ПАО) принять... решение (объявить) о выплате дивидендов по итогам работы за 2024 год в размере: 25,58 рубля на одну размещенную обыкновенную акцию Банка ВТБ (ПАО) номинальной стоимостью 50 рублей", - говорится в сообщении. Кроме того, датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установлено 11 июля.

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