https://1prime.ru/20250428/dmitriev-857099294.html

Интересы России - это созидательная позиция, заявил глава РФПИ Дмитриев

Интересы России - это созидательная позиция, заявил глава РФПИ Дмитриев - 28.04.2025, ПРАЙМ

Интересы России - это созидательная позиция, заявил глава РФПИ Дмитриев

Россия никогда не должна забывать о своих интересах, а они - это мощная, правильная позиция, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по... | 28.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-28T19:17+0300

2025-04-28T19:17+0300

2025-04-28T19:17+0300

россия

кирилл дмитриев

рфпи

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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Россия никогда не должна забывать о своих интересах, а они - это мощная, правильная позиция, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, выступая на марафоне "Знание. Первые"."Мы никогда не должны забывать о наших интересах, о том, что мы делаем. И мы, действительно, считаем, что наши интересы – это мощная, созидательная, правильная позиция", - сказал он.Дмитриев подчеркнул, что Россия обладает сильной позицией, и она настроена на мир, но в переговорах всегда важен поиск компромиссов."Безусловно, очень важно, что у России сильная позиция. Если у тебя слабая позиция - тебя хуже слышат, поэтому безусловно очень важно иметь сильную позицию. Это раз. Второе - безусловно очень важно, что Россия настроена на мир, но на наших условиях", - сказал глава РФПИ."И третье, конечно, безусловно, очень важен поиск компромиссов, потому что они должны быть, безусловно, в наших интересах, продвигать наши интересы, но всегда можно найти что-то, что менее значимо нам и более значимо для кого-то другого. И этот поиск различия в позициях - очень важен", - добавил Дмитриев.

https://1prime.ru/20250417/peregovory-856781434.html

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россия, кирилл дмитриев, рфпи