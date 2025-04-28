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Интересы России - это созидательная позиция, заявил глава РФПИ Дмитриев - 28.04.2025, ПРАЙМ
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Интересы России - это созидательная позиция, заявил глава РФПИ Дмитриев
Интересы России - это созидательная позиция, заявил глава РФПИ Дмитриев - 28.04.2025, ПРАЙМ
Интересы России - это созидательная позиция, заявил глава РФПИ Дмитриев
Россия никогда не должна забывать о своих интересах, а они - это мощная, правильная позиция, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по... | 28.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-28T19:17+0300
2025-04-28T19:17+0300
россия
кирилл дмитриев
рфпи
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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Россия никогда не должна забывать о своих интересах, а они - это мощная, правильная позиция, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, выступая на марафоне "Знание. Первые"."Мы никогда не должны забывать о наших интересах, о том, что мы делаем. И мы, действительно, считаем, что наши интересы – это мощная, созидательная, правильная позиция", - сказал он.Дмитриев подчеркнул, что Россия обладает сильной позицией, и она настроена на мир, но в переговорах всегда важен поиск компромиссов."Безусловно, очень важно, что у России сильная позиция. Если у тебя слабая позиция - тебя хуже слышат, поэтому безусловно очень важно иметь сильную позицию. Это раз. Второе - безусловно очень важно, что Россия настроена на мир, но на наших условиях", - сказал глава РФПИ."И третье, конечно, безусловно, очень важен поиск компромиссов, потому что они должны быть, безусловно, в наших интересах, продвигать наши интересы, но всегда можно найти что-то, что менее значимо нам и более значимо для кого-то другого. И этот поиск различия в позициях - очень важен", - добавил Дмитриев.
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россия, кирилл дмитриев, рфпи
РОССИЯ, Кирилл Дмитриев, РФПИ
19:17 28.04.2025
 
Интересы России - это созидательная позиция, заявил глава РФПИ Дмитриев

Глава РФПИ Дмитриев: интересы России - это мощная и созидательная позиция

© РИА Новости . Михаил Мокрушин | Перейти в медиабанк* Генеральный директор УК "Российский фонд прямых инвестиций" (РФПИ) Кирилл Дмитриев
* Генеральный директор УК Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев - ПРАЙМ, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости . Михаил Мокрушин
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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Россия никогда не должна забывать о своих интересах, а они - это мощная, правильная позиция, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, выступая на марафоне "Знание. Первые".
"Мы никогда не должны забывать о наших интересах, о том, что мы делаем. И мы, действительно, считаем, что наши интересы – это мощная, созидательная, правильная позиция", - сказал он.
Дмитриев подчеркнул, что Россия обладает сильной позицией, и она настроена на мир, но в переговорах всегда важен поиск компромиссов.
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"Безусловно, очень важно, что у России сильная позиция. Если у тебя слабая позиция - тебя хуже слышат, поэтому безусловно очень важно иметь сильную позицию. Это раз. Второе - безусловно очень важно, что Россия настроена на мир, но на наших условиях", - сказал глава РФПИ.
"И третье, конечно, безусловно, очень важен поиск компромиссов, потому что они должны быть, безусловно, в наших интересах, продвигать наши интересы, но всегда можно найти что-то, что менее значимо нам и более значимо для кого-то другого. И этот поиск различия в позициях - очень важен", - добавил Дмитриев.
 
РОССИЯКирилл ДмитриевРФПИ
 
 
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