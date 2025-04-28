https://1prime.ru/20250428/dollar-857072832.html

"Впереди обвал": инвесторы подписали доллару приговор

"Впереди обвал": инвесторы подписали доллару приговор - 28.04.2025, ПРАЙМ

"Впереди обвал": инвесторы подписали доллару приговор

Денежная единица и казначейские облигации Соединенных Штатов больше нельзя назвать надежным активом, говорится в материале издания РИА Новости. | 28.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-28T08:30+0300

2025-04-28T08:30+0300

2025-04-28T08:30+0300

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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. . Денежная единица и казначейские облигации Соединенных Штатов больше нельзя назвать надежным активом, говорится в материале издания РИА Новости.Согласно агентству, эксперты прогнозируют постоянное ослабление американской валюты в связи с экономической политикой Белого дома и торговыми войнами, вызванными пошлинами Трампа. Инвесторы опасаются, что протекционизм приведет к замедлению роста мировой экономики и рецессии в США.Ослабление доллара может сделать американские товары более выгодными для иностранных потребителей, но торговая война может разрушить этот потенциал. Также, критика президента Трампа в адрес председателя ФРС Джерома Пауэлла вызывает отток инвесторов из долларовых активов."Инвесторы начали уходить из долларовых активов, опасаясь, что давление администрации заставит ФРС необоснованно смягчить денежно-кредитную политику. Добавьте сюда торговые войны, риск замедления глобальной экономики и переговоры США с Ираном — все это усилило нервозность рынка", — отметил в беседе с изданием Владислав Антонов, финансовый аналитик BitRiver.Deutsche Bank Research в свою очередь прогнозирует структурное падение доллара и предупреждает о возможном крахе доллара по отношению к евро до уровня 2014 года. Прогнозы Bank of America о продолжительном снижении доллара США подтверждаются Deutsche Bank. К основным факторам этого снижения относятся критика со стороны Трампа в адрес главы Федеральной резервной системы и его торговые войны, а также риск замедления мировой экономики и переговоры США с Ираном. Аналитики полагают, что доллар продолжит падать против корзины валют G10, заключили в издании.

https://1prime.ru/20250425/dollar-857036213.html

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