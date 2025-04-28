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Доллар торгуется разнонаправленно к евро и иене в ожидании макростатистики

Доллар торгуется разнонаправленно к евро и иене в ожидании макростатистики - 28.04.2025, ПРАЙМ

Доллар торгуется разнонаправленно к евро и иене в ожидании макростатистики

Стоимость доллара к евро растет, а к иене - снижается в понедельник днем в ожидании рынками макроэкономических данных, свидетельствуют данные торгов. | 28.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-28T12:17+0300

2025-04-28T12:17+0300

2025-04-28T12:17+0300

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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Стоимость доллара к евро растет, а к иене - снижается в понедельник днем в ожидании рынками макроэкономических данных, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.09 мск курс евро к доллару снижается до 1,1349 доллара с 1,1364 доллара за евро. Курс доллара к иене уменьшается до 143,49 иены с уровня прошлого закрытия 143,67 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимается на 0,18%, до 99,65 пункта В среду, 30 апреля, будут опубликованы первые оценки ВВП США, еврозоны, Германии и Франции за прошлый квартал, а также предварительная оценка инфляции и данные о безработице в Германии. В четверг, 1 мая, центробанк Японии объявит решение о величине учётной ставки и обновит основные макроэкономические прогнозы. А на пятницу, 2 мая, запланирована публикация предварительных данных об инфляции в еврозоне, а также статистика безработице в США в апреле и в еврозоне - за март. Рынки продолжают следить и за новостями международной торговли. Ранее постоянный представитель Китая в ООН в Женеве Чэнь Сюй заявил, что Китай готов обсуждать с США таможенные пошлины, но этот Штаты должны сделать первый шаг.

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доллар, евро, иена, торги, рынки