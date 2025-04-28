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Доллар дешевеет к евро и иене в понедельник вечером

Доллар дешевеет к евро и иене в понедельник вечером - 28.04.2025, ПРАЙМ

Доллар дешевеет к евро и иене в понедельник вечером

Стоимость доллара снижается по отношению к евро и иене в понедельник вечером, свидетельствуют данные торгов. | 28.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-28T17:58+0300

2025-04-28T17:58+0300

2025-04-28T17:58+0300

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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Стоимость доллара снижается по отношению к евро и иене в понедельник вечером, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.50 мск курс евро к доллару рос до 1,1393 доллара с 1,1364 доллара за евро, курс доллара к иене уменьшался до 142,72 иены с уровня прошлого закрытия 143,67 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,24%, до 99,23 пункта. На этой неделе трейдеры будут оценивать целый ряд макроэкономических данных по США. В среду будет опубликована предварительная оценка изменения американского ВВП в первом квартале, который, согласно прогнозам, вырос на 0,4% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Также в среду станет известна статистика о доходах и расходах населения страны, которые, как ожидается, в апреле выросли на 0,4% и 0,6% соответственно. В пятницу же будут опубликованы данные о занятости в США. Прогнозируется, что безработица в стране за апрель не изменилась по сравнению с уровнем марта в 4,2%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 135 тысяч.

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доллар сша, евро, иена