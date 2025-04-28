Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Доллар дешевеет к евро и иене в понедельник вечером - 28.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250428/dollar-857097375.html
Доллар дешевеет к евро и иене в понедельник вечером
Доллар дешевеет к евро и иене в понедельник вечером - 28.04.2025, ПРАЙМ
Доллар дешевеет к евро и иене в понедельник вечером
Стоимость доллара снижается по отношению к евро и иене в понедельник вечером, свидетельствуют данные торгов. | 28.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-28T17:58+0300
2025-04-28T17:58+0300
экономика
доллар сша
евро
иена
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/16/855159819_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_65896614394541b10d68f14788583d04.jpg
МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Стоимость доллара снижается по отношению к евро и иене в понедельник вечером, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.50 мск курс евро к доллару рос до 1,1393 доллара с 1,1364 доллара за евро, курс доллара к иене уменьшался до 142,72 иены с уровня прошлого закрытия 143,67 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,24%, до 99,23 пункта. На этой неделе трейдеры будут оценивать целый ряд макроэкономических данных по США. В среду будет опубликована предварительная оценка изменения американского ВВП в первом квартале, который, согласно прогнозам, вырос на 0,4% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Также в среду станет известна статистика о доходах и расходах населения страны, которые, как ожидается, в апреле выросли на 0,4% и 0,6% соответственно. В пятницу же будут опубликованы данные о занятости в США. Прогнозируется, что безработица в стране за апрель не изменилась по сравнению с уровнем марта в 4,2%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 135 тысяч.
https://1prime.ru/20250428/valyuta-857096761.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/16/855159819_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_26c1ea6ba96b89a0de504a764e9195e1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
доллар сша, евро, иена
Экономика, Доллар США, евро, иена
17:58 28.04.2025
 
Доллар дешевеет к евро и иене в понедельник вечером

Стоимость доллара к евро и иене падает в понедельник вечером

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкКупюра доллара США
Купюра доллара США - ПРАЙМ, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Стоимость доллара снижается по отношению к евро и иене в понедельник вечером, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.50 мск курс евро к доллару рос до 1,1393 доллара с 1,1364 доллара за евро, курс доллара к иене уменьшался до 142,72 иены с уровня прошлого закрытия 143,67 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,24%, до 99,23 пункта.
На этой неделе трейдеры будут оценивать целый ряд макроэкономических данных по США. В среду будет опубликована предварительная оценка изменения американского ВВП в первом квартале, который, согласно прогнозам, вырос на 0,4% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами).
Также в среду станет известна статистика о доходах и расходах населения страны, которые, как ожидается, в апреле выросли на 0,4% и 0,6% соответственно.
В пятницу же будут опубликованы данные о занятости в США. Прогнозируется, что безработица в стране за апрель не изменилась по сравнению с уровнем марта в 4,2%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 135 тысяч.
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 28.04.2025
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 29 апреля
17:21
 
ЭкономикаДоллар СШАевроиена
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала