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Россия находится в четверке крупнейших экономик мира, заявил Мишустин
Россия находится в четверке крупнейших экономик мира, заявил Мишустин - 28.04.2025, ПРАЙМ
Россия находится в четверке крупнейших экономик мира, заявил Мишустин
Россия сейчас находится в четверке крупнейших экономик мира, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 28.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-28T13:02+0300
2025-04-28T13:02+0300
2025-04-28T13:02+0300
экономика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Россия сейчас находится в четверке крупнейших экономик мира, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин в понедельник в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" российского общества "Знание". "Лишь подчеркну, что сегодня Россия – в четверке крупнейших экономик мира", - сказал Мишустин. Глава правительства также подчеркнул, что рост ВВП превысил 4 %, что существенно больше, чем в среднем у развитых стран. Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля. Мероприятия марафона пройдут на площадках в 10 городах России. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
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россия, михаил мишустин
Экономика, РОССИЯ, Михаил Мишустин
Россия находится в четверке крупнейших экономик мира, заявил Мишустин
Мишустин: Россия сейчас находится в четверке крупнейших экономик мира
МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Россия сейчас находится в четверке крупнейших экономик мира, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Мишустин в понедельник в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" российского общества "Знание".
"Лишь подчеркну, что сегодня Россия – в четверке крупнейших экономик мира", - сказал Мишустин.
Глава правительства также подчеркнул, что рост ВВП превысил 4 %, что существенно больше, чем в среднем у развитых стран.
Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля. Мероприятия марафона пройдут на площадках в 10 городах России.
РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
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