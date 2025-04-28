https://1prime.ru/20250428/ekonomika-857083608.html

Россия находится в четверке крупнейших экономик мира, заявил Мишустин

Россия находится в четверке крупнейших экономик мира, заявил Мишустин - 28.04.2025, ПРАЙМ

Россия находится в четверке крупнейших экономик мира, заявил Мишустин

Россия сейчас находится в четверке крупнейших экономик мира, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 28.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-28T13:02+0300

2025-04-28T13:02+0300

2025-04-28T13:02+0300

экономика

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Россия сейчас находится в четверке крупнейших экономик мира, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин в понедельник в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" российского общества "Знание". "Лишь подчеркну, что сегодня Россия – в четверке крупнейших экономик мира", - сказал Мишустин. Глава правительства также подчеркнул, что рост ВВП превысил 4 %, что существенно больше, чем в среднем у развитых стран. Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля. Мероприятия марафона пройдут на площадках в 10 городах России. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.

https://1prime.ru/20250428/gonka-857083426.html

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россия, михаил мишустин