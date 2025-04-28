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Эксперт оценил влияние роста цен на золото на добычу в России

Эксперт оценил влияние роста цен на золото на добычу в России - 28.04.2025, ПРАЙМ

Эксперт оценил влияние роста цен на золото на добычу в России

Рекордный рост мировых цен на золото не приведет к мгновенному росту добычи драгметалла в России, но точно повысит рентабельность уже разрабатываемых... | 28.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-28T07:15+0300

2025-04-28T07:15+0300

2025-04-28T08:02+0300

экономика

промышленность

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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Рекордный рост мировых цен на золото не приведет к мгновенному росту добычи драгметалла в России, но точно повысит рентабельность уже разрабатываемых месторождений и вызовет инвестиционный интерес к тем активам, которые ранее не были прибыльными, прокомментировал ситуацию для РИА Новости директор по инвестициям золоторудной компании "Павлик" Виктор Перминов. Стоимость золота бурно растет последние несколько месяцев, обновляя рекорд за рекордом. Во вторник его цена впервые в истории поднялась выше 3 500 долларов за тройскую унцию, после чего показатель перешел к некоторому коррекционному снижению, к концу прошедшей недели опустившись примерно до 3 300 долларов. "В целом доступность проектов к реализации с ростом цен на золото, безусловно, растет. Инвестиционно привлекательными становятся проекты, находившиеся в отрицательной зоне. Проще говоря, новые цены открывают новые перспективы и делают прибыльными месторождения, где при старых ценах добывать было нерентабельно", - прокомментировал Перминов влияние роста мировых цен на золото на добычу драгметалла в России. Закладывать нынешнюю цену на золото при расчёте инвестиций рискованно, но тем не менее нижняя планка цен в этом году тянется вверх по сравнению с прошлым годом, отметил Перминов. "Также отмечу, что процесс увеличения добычи системный и ведется нашей компанией постоянно вне зависимости от цены на металл", - добавил он. "Все вышесказанное работает лишь в долгосрочной перспективе. Если же рассматривать краткосрочную, то рост мировых цен на золото не приведет к мгновенному увеличению добычи. Время, необходимое для такого инвестиционного маневра, займет минимум год. Планирование расширения, моделирование работы, закупка, доставка, установка, пусконаладочные работы, наконец, запуск. Только пройдя через все эти этапы, возможно расширение производства", - заключил представитель компании.

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промышленность, москва