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В Эстонии отметили низкую подготовку офицеров для конкуренции с Россией - 28.04.2025, ПРАЙМ
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В Эстонии отметили низкую подготовку офицеров для конкуренции с Россией
В Эстонии отметили низкую подготовку офицеров для конкуренции с Россией - 28.04.2025, ПРАЙМ
В Эстонии отметили низкую подготовку офицеров для конкуренции с Россией
Эстония не может составить конкуренцию России в технической сфере, так как уровень соответствующей подготовки эстонских офицеров слишком низкий, заявил... | 28.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-28T11:18+0300
2025-04-28T11:18+0300
политика
эстония
россия
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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Эстония не может составить конкуренцию России в технической сфере, так как уровень соответствующей подготовки эстонских офицеров слишком низкий, заявил полковник сил обороны республики Стен Рейманн. "К сожалению, техническая компетентность офицеров в Эстонии слишком низка, чтобы участвовать в технической гонке с Россией. Это то, что определенно нужно улучшить в военном училище", - сказал Рейманн, его слова приводит телерадиокомпания ERR. Как отмечает телерадиокомпания, Эстония могла бы заниматься высокотехнологичным производством, в частности, крылатых ракет, в сотрудничестве с другими странами, однако этому препятствуют несколько факторов. Так, по словам Рейманна, законодательство Эстонии в данный момент не поддерживает производство вооружений, а для составления ходатайств предприятиями на обращение с оружием нужны правоприменительные акты. "Навигационные системы, сенсоры нужно постоянно модернизировать. Вместе с Финляндией мы сейчас работаем над альтернативным производственным решением, при котором системы постоянно модернизируются в мирное время, и чтобы во время кризиса... можно было производить их рассредоточенно", - подчеркнул военный. Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и РФ. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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эстония, россия, нато
Политика, ЭСТОНИЯ, РОССИЯ, НАТО
11:18 28.04.2025
 
В Эстонии отметили низкую подготовку офицеров для конкуренции с Россией

Полковник Рейманн: эстонские офицеры недостаточно подготовлены для технической гонки с РФ

© CC BY 2.0 / Felipe ErnestoФлаг Эстонии
Флаг Эстонии - ПРАЙМ, 1920, 28.04.2025
© CC BY 2.0 / Felipe Ernesto
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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Эстония не может составить конкуренцию России в технической сфере, так как уровень соответствующей подготовки эстонских офицеров слишком низкий, заявил полковник сил обороны республики Стен Рейманн.
"К сожалению, техническая компетентность офицеров в Эстонии слишком низка, чтобы участвовать в технической гонке с Россией. Это то, что определенно нужно улучшить в военном училище", - сказал Рейманн, его слова приводит телерадиокомпания ERR.
Как отмечает телерадиокомпания, Эстония могла бы заниматься высокотехнологичным производством, в частности, крылатых ракет, в сотрудничестве с другими странами, однако этому препятствуют несколько факторов. Так, по словам Рейманна, законодательство Эстонии в данный момент не поддерживает производство вооружений, а для составления ходатайств предприятиями на обращение с оружием нужны правоприменительные акты.
"Навигационные системы, сенсоры нужно постоянно модернизировать. Вместе с Финляндией мы сейчас работаем над альтернативным производственным решением, при котором системы постоянно модернизируются в мирное время, и чтобы во время кризиса... можно было производить их рассредоточенно", - подчеркнул военный.
Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и РФ. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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