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"Дело в существовании". В ЕС раскрыли причины страха сделки по Украине
"Дело в существовании". В ЕС раскрыли причины страха сделки по Украине - 28.04.2025, ПРАЙМ
"Дело в существовании". В ЕС раскрыли причины страха сделки по Украине
Британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала "The Duran" заявил, что европейские страны опасаются, что мирное соглашение по Украине может... | 28.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-28T11:20+0300
2025-04-28T11:20+0300
2025-04-28T11:21+0300
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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала "The Duran" заявил, что европейские страны опасаются, что мирное соглашение по Украине может подорвать единство ЕС."Для Евросоюза это не вопрос победы над Россией или сохранения Украины <…>. Это вопрос сохранения ЕС. Дело в существовании самого Союза", - отметил аналитик.По мнению Меркуриса, для Европы существуют две красные линии: признание Крыма и вступление Украины в НАТО. При этом аналитик подчеркнул, что, отвергая предложения по мирному урегулированию со стороны США, Европа со своей стороны не предлагает никаких альтернатив.Ранее агентство Reuters опубликовало проект США по мирному урегулированию украинского конфликта. Документ предполагает юридическое признание Крыма частью России, фактическое признание четырех новых регионов под контролем Москвы, снятие санкций с России, а также отказ Киева от намерений вступить в НАТО, прекращение огня и немедленное начало переговоров между сторонами конфликта.В то же время глава европейской дипломатии Кая Каллас в интервью агентству Agence France-Presse заявила, что ЕС никогда не признает Крым российской территорией, называя полуостров украинским. Позже депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в комментарии агентству РИА Новости охарактеризовал ее слова как политическую слепоту.
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украина, ес, кая каллас, нато
Политика, УКРАИНА, ЕС, Кая Каллас, НАТО
"Дело в существовании". В ЕС раскрыли причины страха сделки по Украине
Меркурис: Европа боится, что после сделки по Украине ЕС перестанет существовать
МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ.
Британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала "The Duran"
заявил, что европейские страны опасаются, что мирное соглашение по Украине может подорвать единство ЕС.
"Для Евросоюза это не вопрос победы над Россией или сохранения Украины <…>. Это вопрос сохранения ЕС. Дело в существовании самого Союза", - отметил аналитик.
По мнению Меркуриса, для Европы существуют две красные линии: признание Крыма и вступление Украины в НАТО. При этом аналитик подчеркнул, что, отвергая предложения по мирному урегулированию со стороны США, Европа со своей стороны не предлагает никаких альтернатив.
Ранее агентство Reuters опубликовало проект США по мирному урегулированию украинского конфликта. Документ предполагает юридическое признание Крыма частью России, фактическое признание четырех новых регионов под контролем Москвы, снятие санкций с России, а также отказ Киева от намерений вступить в НАТО, прекращение огня и немедленное начало переговоров между сторонами конфликта.
В то же время глава европейской дипломатии Кая Каллас в интервью агентству Agence France-Presse заявила, что ЕС никогда не признает Крым российской территорией, называя полуостров украинским. Позже депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в комментарии агентству РИА Новости охарактеризовал ее слова как политическую слепоту.
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