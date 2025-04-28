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ФАС предупредила о недопустимости необоснованного повышения цен на мясо - 28.04.2025, ПРАЙМ
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ФАС предупредила о недопустимости необоснованного повышения цен на мясо
ФАС предупредила о недопустимости необоснованного повышения цен на мясо - 28.04.2025, ПРАЙМ
ФАС предупредила о недопустимости необоснованного повышения цен на мясо
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила в крупнейшие торговые сети и отраслевые объединения уведомление о недопустимости необоснованного... | 28.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-28T10:34+0300
2025-04-28T10:34+0300
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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила в крупнейшие торговые сети и отраслевые объединения уведомление о недопустимости необоснованного повышения цен на мясную продукцию, сообщили в ведомстве. "Продавцы не должны необоснованно повышать цены на мясную продукцию в преддверии майских праздников. Соответствующую информацию служба направила в крупнейшие торговые сети и отраслевые объединения", - говорится в сообщении. Отмечается, что служба обратила внимание организаций розничной торговли на недопустимость необоснованного повышения цен на говядину, свинину, баранину, куриное мясо и иные продовольственные товары, пользующиеся повышенным потребительским спросом в праздничные дни. Там добавили, что при обнаружении признаков недобросовестных действий ведомство будет принимать меры реагирования. Также ФАС России рекомендует торговым сетям в случае снижения отпускных цен поставщиками указанных товаров транслировать его конечным потребителям.
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бизнес, россия, фас рф
Бизнес, РОССИЯ, ФАС РФ
10:34 28.04.2025
 
ФАС предупредила о недопустимости необоснованного повышения цен на мясо

ФАС направила уведомление о недопустимости повышения цен на мясо перед майскими

© РИА Новости . Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкПродажа мяса на рынке в Омске
Продажа мяса на рынке в Омске - ПРАЙМ, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила в крупнейшие торговые сети и отраслевые объединения уведомление о недопустимости необоснованного повышения цен на мясную продукцию, сообщили в ведомстве.
"Продавцы не должны необоснованно повышать цены на мясную продукцию в преддверии майских праздников. Соответствующую информацию служба направила в крупнейшие торговые сети и отраслевые объединения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что служба обратила внимание организаций розничной торговли на недопустимость необоснованного повышения цен на говядину, свинину, баранину, куриное мясо и иные продовольственные товары, пользующиеся повышенным потребительским спросом в праздничные дни.
Там добавили, что при обнаружении признаков недобросовестных действий ведомство будет принимать меры реагирования.
Также ФАС России рекомендует торговым сетям в случае снижения отпускных цен поставщиками указанных товаров транслировать его конечным потребителям.
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