https://1prime.ru/20250428/film-857069021.html

Фильм "Кракен" второй раз возглавил кинопрокат в России и СНГ

Фильм "Кракен" второй раз возглавил кинопрокат в России и СНГ - 28.04.2025, ПРАЙМ

Фильм "Кракен" второй раз возглавил кинопрокат в России и СНГ

Фильм "Кракен" с Александром Петровым, Алексеем Гуськовым и Виктором Добронравовым второй раз возглавил кинопрокат, заработав 166,5 миллиона рублей в РФ и СНГ... | 28.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-28T01:28+0300

2025-04-28T01:28+0300

2025-04-28T01:28+0300

бизнес

москва

рф

снг

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/857069021.jpg?1745792937

МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Фильм "Кракен" с Александром Петровым, Алексеем Гуськовым и Виктором Добронравовым второй раз возглавил кинопрокат, заработав 166,5 миллиона рублей в РФ и СНГ за прошедшие выходные, сообщил портал kinobusiness.com. На втором место же также осталась семейная комедия "Батя 2. Дед" с Евгением Цыгановым в главной роли, заработав 86,6 миллиона рублей. Третью строчку заняла премьера "Денискины рассказы": сборы за уикенд составили 54,8 миллиона рублей. Казахская комедия "Патруль. Последний приказ" заработала в прокате за выходные 27,2 миллиона рублей. Пятерку лидеров замыкает фильм ужасов "Оно. Новая глава", собравший в прокате 25,2 миллиона рублей.

москва

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, москва, рф, снг