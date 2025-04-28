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Фильм "Кракен" второй раз возглавил кинопрокат в России и СНГ
Фильм "Кракен" второй раз возглавил кинопрокат в России и СНГ - 28.04.2025, ПРАЙМ
Фильм "Кракен" второй раз возглавил кинопрокат в России и СНГ
Фильм "Кракен" с Александром Петровым, Алексеем Гуськовым и Виктором Добронравовым второй раз возглавил кинопрокат, заработав 166,5 миллиона рублей в РФ и СНГ... | 28.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-28T01:28+0300
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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Фильм "Кракен" с Александром Петровым, Алексеем Гуськовым и Виктором Добронравовым второй раз возглавил кинопрокат, заработав 166,5 миллиона рублей в РФ и СНГ за прошедшие выходные, сообщил портал kinobusiness.com.
На втором место же также осталась семейная комедия "Батя 2. Дед" с Евгением Цыгановым в главной роли, заработав 86,6 миллиона рублей.
Третью строчку заняла премьера "Денискины рассказы": сборы за уикенд составили 54,8 миллиона рублей.
Казахская комедия "Патруль. Последний приказ" заработала в прокате за выходные 27,2 миллиона рублей.
Пятерку лидеров замыкает фильм ужасов "Оно. Новая глава", собравший в прокате 25,2 миллиона рублей.
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бизнес, москва, рф, снг
Фильм "Кракен" второй раз возглавил кинопрокат в России и СНГ
Фильм "Кракен" с Петровым, Гуськовым и Добронравовым второй раз возглавил кинопрокат
МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Фильм "Кракен" с Александром Петровым, Алексеем Гуськовым и Виктором Добронравовым второй раз возглавил кинопрокат, заработав 166,5 миллиона рублей в РФ и СНГ за прошедшие выходные, сообщил портал kinobusiness.com.
На втором место же также осталась семейная комедия "Батя 2. Дед" с Евгением Цыгановым в главной роли, заработав 86,6 миллиона рублей.
Третью строчку заняла премьера "Денискины рассказы": сборы за уикенд составили 54,8 миллиона рублей.
Казахская комедия "Патруль. Последний приказ" заработала в прокате за выходные 27,2 миллиона рублей.
Пятерку лидеров замыкает фильм ужасов "Оно. Новая глава", собравший в прокате 25,2 миллиона рублей.