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В ГД внесут проект о формировании кадрового резерва для госслужбы
В ГД внесут проект о формировании кадрового резерва для госслужбы - 28.04.2025, ПРАЙМ
В ГД внесут проект о формировании кадрового резерва для госслужбы
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается формировать федеральный и... | 28.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-28T01:19+0300
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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается формировать федеральный и региональный кадровый резерв из числа участников спецоперации для замещения вакантных должностей государственной гражданской службы, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Соавторами проекта стали лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов и вице-спикер Государственной думы Александр Бабаков. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в понедельник.
"Законопроектом предусматривается формирование специализированного кадрового резерва из числа ветеранов боевых действий на федеральном, региональном и муниципальном уровнях", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
В сопроводительных документах уточняется, что ветеранам боевых действий, включенным в кадровый резерв, должна предоставляться возможность каждый год бесплатно проходить программу повышения квалификации и совершенствования профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации, а положения о кадровом резерве, определяющие порядок его формирования с учетом профподготовки и опыта кандидата, правила назначения на госслужбу предлагается утверждать указом Президента РФ.
Как рассказал в беседе с агентством Миронов, основной целью законопроекта является обеспечение приоритетного трудоустройства ветеранов на госслужбу, что позволит им полноценно интегрироваться в общество, эффективно использовать свой жизненный опыт и профессиональный потенциал. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" отметил, что ветераны боевых действий обладают высоким уровнем дисциплины, управленческих и аналитических навыков, а также опытом работы в стрессовых ситуациях.
По мнению Бабакова, данный проект отражает курс, обозначенный президентом России Владимиром Путиным, назвавшим ветеранов СВО новой элитой страны.
"Наш проект создает эффективные социальные лифты и укрепляет кадровый потенциал госуправления. Его реализация будет способствовать занятости ветеранов, социальной стабильности и повышению эффективности работы госаппарата", - сказал агентству вице-спикер Госдумы.
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общество , рф, сергей миронов, владимир путин, госдума
Экономика, Общество , РФ, Сергей Миронов, Владимир Путин, Госдума
В ГД внесут проект о формировании кадрового резерва для госслужбы
В Госдуму внесут проект о формировании кадрового резерва из участников спецоперации
МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается формировать федеральный и региональный кадровый резерв из числа участников спецоперации для замещения вакантных должностей государственной гражданской службы, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Соавторами проекта стали лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов и вице-спикер Государственной думы Александр Бабаков. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в понедельник.
"Законопроектом предусматривается формирование специализированного кадрового резерва из числа ветеранов боевых действий на федеральном, региональном и муниципальном уровнях", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
В сопроводительных документах уточняется, что ветеранам боевых действий, включенным в кадровый резерв, должна предоставляться возможность каждый год бесплатно проходить программу повышения квалификации и совершенствования профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации, а положения о кадровом резерве, определяющие порядок его формирования с учетом профподготовки и опыта кандидата, правила назначения на госслужбу предлагается утверждать указом Президента РФ.
Как рассказал в беседе с агентством Миронов, основной целью законопроекта является обеспечение приоритетного трудоустройства ветеранов на госслужбу, что позволит им полноценно интегрироваться в общество, эффективно использовать свой жизненный опыт и профессиональный потенциал. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" отметил, что ветераны боевых действий обладают высоким уровнем дисциплины, управленческих и аналитических навыков, а также опытом работы в стрессовых ситуациях.
По мнению Бабакова, данный проект отражает курс, обозначенный президентом России Владимиром Путиным, назвавшим ветеранов СВО новой элитой страны.
"Наш проект создает эффективные социальные лифты и укрепляет кадровый потенциал госуправления. Его реализация будет способствовать занятости ветеранов, социальной стабильности и повышению эффективности работы госаппарата", - сказал агентству вице-спикер Госдумы.