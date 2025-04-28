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Мишустин заявил о начале масштабной гонки за технологическое лидерство - 28.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Мишустин заявил о начале масштабной гонки за технологическое лидерство
Мишустин заявил о начале масштабной гонки за технологическое лидерство - 28.04.2025, ПРАЙМ
Мишустин заявил о начале масштабной гонки за технологическое лидерство
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о начале масштабной гонки за технологическое лидерство. | 28.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-28T12:59+0300
2025-04-28T12:59+0300
экономика
россия
москва
михаил мишустин
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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о начале масштабной гонки за технологическое лидерство. "Началась также и масштабнейшая гонка за технологическое лидерство. Как подчеркивал наш президент Владимир Владимирович Путин, она "будет самой жёсткой, самой бескомпромиссной в истории нашей цивилизации", - сказал Мишустин в ходе выступления на марафоне "Знание. Первые". Он добавил, что "в мире усиливаются торговые войны, нарастает протекционизм, санкционное давление, на смену экономике совместного производства приходит экономика совместного потребления". Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он пройдет с 28 по 30 апреля. Мероприятия марафона пройдут на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон состоится в музее Победы на Поклонной горе. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
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россия, москва, михаил мишустин
Экономика, РОССИЯ, МОСКВА, Михаил Мишустин
12:59 28.04.2025
 
Мишустин заявил о начале масштабной гонки за технологическое лидерство

Мишустин: началась масштабная гонка за технологическое лидерство

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПремьер-министр РФ Михаил Мишустин
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о начале масштабной гонки за технологическое лидерство.
"Началась также и масштабнейшая гонка за технологическое лидерство. Как подчеркивал наш президент Владимир Владимирович Путин, она "будет самой жёсткой, самой бескомпромиссной в истории нашей цивилизации", - сказал Мишустин в ходе выступления на марафоне "Знание. Первые".
Он добавил, что "в мире усиливаются торговые войны, нарастает протекционизм, санкционное давление, на смену экономике совместного производства приходит экономика совместного потребления".
Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он пройдет с 28 по 30 апреля. Мероприятия марафона пройдут на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон состоится в музее Победы на Поклонной горе.
РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
Президент Владимир Путин провел заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам - ПРАЙМ, 1920, 28.04.2025
Для будущих побед России надо опираться на свои силы, заявил Мишустин
12:54
 
ЭкономикаРОССИЯМОСКВАМихаил Мишустин
 
 
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