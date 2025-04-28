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Слова Трампа о Крыме развеяли мифы об "оккупации", заявили в Госдуме
Слова Трампа о Крыме развеяли мифы об "оккупации", заявили в Госдуме - 28.04.2025, ПРАЙМ
Слова Трампа о Крыме развеяли мифы об "оккупации", заявили в Госдуме
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что слова президента США Дональда Трампа о воссоединении... | 28.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-28T10:29+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – ПРАЙМ. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что слова президента США Дональда Трампа о воссоединении Крыма с Россией без единого выстрела развеяли многие мифы западной пропаганды о якобы "оккупации" полуострова. Ранее Трамп заявил, что, по его мнению, Владимир Зеленский готов отказаться от требований вернуть Крым. Трамп также подчеркнул, что Крым стал частью России без "единого выстрела". "В заявлении Трампа прозвучала важная деталь, которая развеивает многие мифы западной пропаганды о якобы оккупации полуострова, танках на улицах и голосовании крымчан на референдуме под дулами автоматов. Трамп фактически признал, что в Крыму в 2014 году прошел законный референдум, на котором крымчане по зову сердца приняли решение вернуться на свою историческую родину в Россию", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, как бы ни противились ряд западноевропейских стран, но рано или поздно им придется признать, что воссоединение Крыма с Россией прошло в строгом соответствии с международными нормами права. "Это был осознанный и целенаправленный выбор крымского народа, с которым нужно считаться и который придется признать", - сказал депутат.
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общество , россия, крым
Политика, Общество , РОССИЯ, КРЫМ
Слова Трампа о Крыме развеяли мифы об "оккупации", заявили в Госдуме
Депутат Шеремет: слова Трампа о воссоединении Крыма с Россией развеяли мифы
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – ПРАЙМ. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что слова президента США Дональда Трампа о воссоединении Крыма с Россией без единого выстрела развеяли многие мифы западной пропаганды о якобы "оккупации" полуострова.
Ранее Трамп заявил, что, по его мнению, Владимир Зеленский готов отказаться от требований вернуть Крым. Трамп также подчеркнул, что Крым стал частью России без "единого выстрела".
"В заявлении Трампа прозвучала важная деталь, которая развеивает многие мифы западной пропаганды о якобы оккупации полуострова, танках на улицах и голосовании крымчан на референдуме под дулами автоматов. Трамп фактически признал, что в Крыму в 2014 году прошел законный референдум, на котором крымчане по зову сердца приняли решение вернуться на свою историческую родину в Россию", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, как бы ни противились ряд западноевропейских стран, но рано или поздно им придется признать, что воссоединение Крыма с Россией прошло в строгом соответствии с международными нормами права.
"Это был осознанный и целенаправленный выбор крымского народа, с которым нужно считаться и который придется признать", - сказал депутат.
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