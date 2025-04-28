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Суд продлил на полгода процедуру банкротства российской "дочки" Google - 28.04.2025, ПРАЙМ
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Суд продлил на полгода процедуру банкротства российской "дочки" Google
Суд продлил на полгода процедуру банкротства российской "дочки" Google - 28.04.2025, ПРАЙМ
Суд продлил на полгода процедуру банкротства российской "дочки" Google
Арбитражный суд Москвы в деле о банкротстве ООО "Гугл", российского подразделения Google, продлил еще на полгода процедуру конкурсного производства, передает... | 28.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-28T13:42+0300
2025-04-28T14:12+0300
гугл
суд
арбитражный суд
банкротство
google
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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы в деле о банкротстве ООО "Гугл", российского подразделения Google, продлил еще на полгода процедуру конкурсного производства, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Продлить на шесть месяцев срок конкурсного производства", - огласил резолютивную часть определения суда судья Валерий Марасанов. Суд удовлетворил соответствующее заявление конкурсного управляющего Валерия Таляровского.Следующий отчет управляющего назначен на 29 октября.По словам управляющего, согласно документам, полученным от последнего гендиректора должника, у "Гугла" имелось 21 592 уникальных контрагента с общей суммой задолженности пред ним около 16,5 миллиарда рублей. "На 10 апреля ведется работа по 294 контрагентам, взыскивается общая сумма около 15,9 миллиарда рублей. В настоящий момент на счет поступило около 12,1 миллиарда рублей", - сказал Таляровский.Он отметил, что инвентаризация дебиторской задолженности продлена судом в связи со значительным количеством дебиторов. Продолжается рассмотрение судом заявлений управляющего по оспариванию сделок должника и по привлечению к субсидиарной ответственности бывших контролирующих лиц "Гугла".Как рассказал управляющий, было выявлено и выставлено на торги имущество должника на сумму около 15 миллионов рублей, ни один из трех лотов реализовать на торгах не получилось. Речь идет о компьютерной и другой технике, мебели и бытовой технике, канцтоварах и сувенирах.Арбитражный суд Москвы в октябре 2023 года признал ООО "Гугл" банкротом и открыл в компании конкурсное производство. Начальную процедуру банкротства – наблюдение – в ООО "Гугл" ввел в ноябре 2022 года Девятый арбитражный апелляционный суд по собственному заявлению компании.
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гугл, суд, арбитражный суд, банкротство, google
Гугл, суд, арбитражный суд, банкротство, Google
13:42 28.04.2025 (обновлено: 14:12 28.04.2025)
 
Суд продлил на полгода процедуру банкротства российской "дочки" Google

Арбитражный суд Москвы продлил еще на полгода процедуру банкротства ООО "Гугл"

© РИА Новости . Павел КомаровСтатуэтка богини правосудия Фемиды в зале суда.
Статуэтка богини правосудия Фемиды в зале суда. - ПРАЙМ, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости . Павел Комаров
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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы в деле о банкротстве ООО "Гугл", российского подразделения Google, продлил еще на полгода процедуру конкурсного производства, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Продлить на шесть месяцев срок конкурсного производства", - огласил резолютивную часть определения суда судья Валерий Марасанов. Суд удовлетворил соответствующее заявление конкурсного управляющего Валерия Таляровского.
Следующий отчет управляющего назначен на 29 октября.
По словам управляющего, согласно документам, полученным от последнего гендиректора должника, у "Гугла" имелось 21 592 уникальных контрагента с общей суммой задолженности пред ним около 16,5 миллиарда рублей. "На 10 апреля ведется работа по 294 контрагентам, взыскивается общая сумма около 15,9 миллиарда рублей. В настоящий момент на счет поступило около 12,1 миллиарда рублей", - сказал Таляровский.
Он отметил, что инвентаризация дебиторской задолженности продлена судом в связи со значительным количеством дебиторов. Продолжается рассмотрение судом заявлений управляющего по оспариванию сделок должника и по привлечению к субсидиарной ответственности бывших контролирующих лиц "Гугла".
Как рассказал управляющий, было выявлено и выставлено на торги имущество должника на сумму около 15 миллионов рублей, ни один из трех лотов реализовать на торгах не получилось. Речь идет о компьютерной и другой технике, мебели и бытовой технике, канцтоварах и сувенирах.
Арбитражный суд Москвы в октябре 2023 года признал ООО "Гугл" банкротом и открыл в компании конкурсное производство. Начальную процедуру банкротства – наблюдение – в ООО "Гугл" ввел в ноябре 2022 года Девятый арбитражный апелляционный суд по собственному заявлению компании.
%Суд - ПРАЙМ, 1920, 28.04.2025
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Гуглсударбитражный судбанкротствоGoogle
 
 
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