https://1prime.ru/20250428/gugl-857085788.html

Суд продлил на полгода процедуру банкротства российской "дочки" Google

Суд продлил на полгода процедуру банкротства российской "дочки" Google - 28.04.2025, ПРАЙМ

Суд продлил на полгода процедуру банкротства российской "дочки" Google

Арбитражный суд Москвы в деле о банкротстве ООО "Гугл", российского подразделения Google, продлил еще на полгода процедуру конкурсного производства, передает... | 28.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-28T13:42+0300

2025-04-28T13:42+0300

2025-04-28T14:12+0300

гугл

суд

арбитражный суд

банкротство

google

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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы в деле о банкротстве ООО "Гугл", российского подразделения Google, продлил еще на полгода процедуру конкурсного производства, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Продлить на шесть месяцев срок конкурсного производства", - огласил резолютивную часть определения суда судья Валерий Марасанов. Суд удовлетворил соответствующее заявление конкурсного управляющего Валерия Таляровского.Следующий отчет управляющего назначен на 29 октября.По словам управляющего, согласно документам, полученным от последнего гендиректора должника, у "Гугла" имелось 21 592 уникальных контрагента с общей суммой задолженности пред ним около 16,5 миллиарда рублей. "На 10 апреля ведется работа по 294 контрагентам, взыскивается общая сумма около 15,9 миллиарда рублей. В настоящий момент на счет поступило около 12,1 миллиарда рублей", - сказал Таляровский.Он отметил, что инвентаризация дебиторской задолженности продлена судом в связи со значительным количеством дебиторов. Продолжается рассмотрение судом заявлений управляющего по оспариванию сделок должника и по привлечению к субсидиарной ответственности бывших контролирующих лиц "Гугла".Как рассказал управляющий, было выявлено и выставлено на торги имущество должника на сумму около 15 миллионов рублей, ни один из трех лотов реализовать на торгах не получилось. Речь идет о компьютерной и другой технике, мебели и бытовой технике, канцтоварах и сувенирах.Арбитражный суд Москвы в октябре 2023 года признал ООО "Гугл" банкротом и открыл в компании конкурсное производство. Начальную процедуру банкротства – наблюдение – в ООО "Гугл" ввел в ноябре 2022 года Девятый арбитражный апелляционный суд по собственному заявлению компании.

https://1prime.ru/20250428/sud-857082502.html

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