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Иена дорожает к доллару на ожидании сведений относительно экономики Японии
Иена дорожает к доллару на ожидании сведений относительно экономики Японии - 28.04.2025, ПРАЙМ
Иена дорожает к доллару на ожидании сведений относительно экономики Японии
Стоимость иены к доллару растет в понедельник утром, инвесторы ожидают сведений относительно экономики Японии на этой неделе, свидетельствуют данные торгов. | 28.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-28T08:42+0300
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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Стоимость иены к доллару растет в понедельник утром, инвесторы ожидают сведений относительно экономики Японии на этой неделе, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.30 мск курс доллара к иене снижался до 143,43 иены с уровня прошлого закрытия 143,67 иены за доллар. Курс евро к доллару рос до 1,1377 доллара с 1,1364 доллара за евро, а индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на символические 0,01%, до 99,48 пункта. Инвесторы находятся в ожидании сведений относительно экономики Японии. Так, на этой неделе состоится заседание ЦБ страны, по итогам которого прогнозируется сохранение ставки на уровне 0,5%. Кроме того, ранее агентство Киодо со ссылкой на источники в правящей коалиции сообщило, что второй раунд переговоров Японии и США по пошлинам пройдет 30 апреля - 2 мая, для чего с визитом в США направится министр по делам восстановления экономики Японии Рёсэй Акадзава. Первый раунд прошел в Вашингтоне 17 апреля. Переговоры с участием президента США Дональда Трампа шли 50 минут, затем еще 75 минут шла дискуссия с министром финансов США Скоттом Бессентом, торговым представителем США Джеймисоном Гриром и министром торговли Говардом Латником.
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Экономика, Рынки, Торги, США, ЯПОНИЯ, МОСКВА, Дональд Трамп, Скотт Бессент
Иена дорожает к доллару на ожидании сведений относительно экономики Японии
Курс иены к доллару вырос до 143,43 доллара
МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Стоимость иены к доллару растет в понедельник утром, инвесторы ожидают сведений относительно экономики Японии на этой неделе, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.30 мск курс доллара к иене снижался до 143,43 иены с уровня прошлого закрытия 143,67 иены за доллар.
Курс евро к доллару рос до 1,1377 доллара с 1,1364 доллара за евро, а индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на символические 0,01%, до 99,48 пункта.
Инвесторы находятся в ожидании сведений относительно экономики Японии. Так, на этой неделе состоится заседание ЦБ страны, по итогам которого прогнозируется сохранение ставки на уровне 0,5%.
Кроме того, ранее агентство Киодо со ссылкой на источники в правящей коалиции сообщило, что второй раунд переговоров Японии и США по пошлинам пройдет 30 апреля - 2 мая, для чего с визитом в США направится министр по делам восстановления экономики Японии Рёсэй Акадзава.
Первый раунд прошел в Вашингтоне 17 апреля. Переговоры с участием президента США Дональда Трампа шли 50 минут, затем еще 75 минут шла дискуссия с министром финансов США Скоттом Бессентом, торговым представителем США Джеймисоном Гриром и министром торговли Говардом Латником.
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