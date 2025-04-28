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Иена дорожает к доллару на ожидании сведений относительно экономики Японии

Иена дорожает к доллару на ожидании сведений относительно экономики Японии - 28.04.2025, ПРАЙМ

Иена дорожает к доллару на ожидании сведений относительно экономики Японии

Стоимость иены к доллару растет в понедельник утром, инвесторы ожидают сведений относительно экономики Японии на этой неделе, свидетельствуют данные торгов. | 28.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-28T08:42+0300

2025-04-28T08:42+0300

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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Стоимость иены к доллару растет в понедельник утром, инвесторы ожидают сведений относительно экономики Японии на этой неделе, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.30 мск курс доллара к иене снижался до 143,43 иены с уровня прошлого закрытия 143,67 иены за доллар. Курс евро к доллару рос до 1,1377 доллара с 1,1364 доллара за евро, а индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на символические 0,01%, до 99,48 пункта. Инвесторы находятся в ожидании сведений относительно экономики Японии. Так, на этой неделе состоится заседание ЦБ страны, по итогам которого прогнозируется сохранение ставки на уровне 0,5%. Кроме того, ранее агентство Киодо со ссылкой на источники в правящей коалиции сообщило, что второй раунд переговоров Японии и США по пошлинам пройдет 30 апреля - 2 мая, для чего с визитом в США направится министр по делам восстановления экономики Японии Рёсэй Акадзава. Первый раунд прошел в Вашингтоне 17 апреля. Переговоры с участием президента США Дональда Трампа шли 50 минут, затем еще 75 минут шла дискуссия с министром финансов США Скоттом Бессентом, торговым представителем США Джеймисоном Гриром и министром торговли Говардом Латником.

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рынки, торги, сша, япония, москва, дональд трамп, скотт бессент