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Фондовые индексы Европы растут на фоне корпоративных новостей - 28.04.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250428/indeksy-857083188.html
Фондовые индексы Европы растут на фоне корпоративных новостей
Фондовые индексы Европы растут на фоне корпоративных новостей - 28.04.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы растут на фоне корпоративных новостей
Основные фондовые индексы Европы поднимаются в понедельник на фоне корпоративных новостей, свидетельствуют данные торгов. | 28.04.2025, ПРАЙМ
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экономика
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торги
индексы
европа
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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы поднимаются в понедельник на фоне корпоративных новостей, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.46 мск британский индекс FTSE 100 увеличивался на 0,39%, до 8 448,13 пункта, французский CAC 40 - на 0,87%, до 7 601,92 пункта, немецкий DAX - на 0,87%, до 22 429,84 пункта. В понедельник инвесторы оценивают корпоративные новости. Так, бумаги итальянского банка Banca Generali в Лондоне растут в цене на 6,78% после предложения о его покупке за 6,3 миллиарда евро от Mediobanca. Кроме того, акции британского сервиса доставки готовой еды Deliveroo дорожают на 17,45% после того, как в пятницу компания сообщила о поступившем предложении о приобретении от американской DoorDash. Стоимость сделки может составить 3,6 миллиарда долларов, согласно подсчетам агентства Блумберг. Акции немецкой Merck KGaA растут в цене на 1,3% после заключения соглашения о приобретении биофармацевтической компании SpringWorks Therapeutics Inc. за 3,9 миллиарда долларов.
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рынки, торги, индексы, европа
Экономика, Рынки, Торги, Индексы, ЕВРОПА
12:57 28.04.2025
 
Фондовые индексы Европы растут на фоне корпоративных новостей

Фондовые индексы Европы поднимаются в понедельник на фоне корпоративных новостей

© flickr.com / Metro CentricСкульптуры быка и медведя перед Франкфуртской фондовой биржей
Скульптуры быка и медведя перед Франкфуртской фондовой биржей - ПРАЙМ, 1920, 28.04.2025
© flickr.com / Metro Centric
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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы поднимаются в понедельник на фоне корпоративных новостей, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.46 мск британский индекс FTSE 100 увеличивался на 0,39%, до 8 448,13 пункта, французский CAC 40 - на 0,87%, до 7 601,92 пункта, немецкий DAX - на 0,87%, до 22 429,84 пункта.
В понедельник инвесторы оценивают корпоративные новости. Так, бумаги итальянского банка Banca Generali в Лондоне растут в цене на 6,78% после предложения о его покупке за 6,3 миллиарда евро от Mediobanca.
Кроме того, акции британского сервиса доставки готовой еды Deliveroo дорожают на 17,45% после того, как в пятницу компания сообщила о поступившем предложении о приобретении от американской DoorDash. Стоимость сделки может составить 3,6 миллиарда долларов, согласно подсчетам агентства Блумберг.
Акции немецкой Merck KGaA растут в цене на 1,3% после заключения соглашения о приобретении биофармацевтической компании SpringWorks Therapeutics Inc. за 3,9 миллиарда долларов.
Площадь около Шэньчжэньской фондовой биржи, Китай - ПРАЙМ, 1920, 28.04.2025
Фондовые индексы АТР в понедельник закрылись разнонаправленно
12:29
 
ЭкономикаРынкиТоргиИндексыЕВРОПА
 
 
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