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Фондовые индексы Европы растут на фоне корпоративных новостей

Фондовые индексы Европы растут на фоне корпоративных новостей - 28.04.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы Европы растут на фоне корпоративных новостей

Основные фондовые индексы Европы поднимаются в понедельник на фоне корпоративных новостей, свидетельствуют данные торгов. | 28.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-28T12:57+0300

2025-04-28T12:57+0300

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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы поднимаются в понедельник на фоне корпоративных новостей, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.46 мск британский индекс FTSE 100 увеличивался на 0,39%, до 8 448,13 пункта, французский CAC 40 - на 0,87%, до 7 601,92 пункта, немецкий DAX - на 0,87%, до 22 429,84 пункта. В понедельник инвесторы оценивают корпоративные новости. Так, бумаги итальянского банка Banca Generali в Лондоне растут в цене на 6,78% после предложения о его покупке за 6,3 миллиарда евро от Mediobanca. Кроме того, акции британского сервиса доставки готовой еды Deliveroo дорожают на 17,45% после того, как в пятницу компания сообщила о поступившем предложении о приобретении от американской DoorDash. Стоимость сделки может составить 3,6 миллиарда долларов, согласно подсчетам агентства Блумберг. Акции немецкой Merck KGaA растут в цене на 1,3% после заключения соглашения о приобретении биофармацевтической компании SpringWorks Therapeutics Inc. за 3,9 миллиарда долларов.

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рынки, торги, индексы, европа