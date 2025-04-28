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Фондовые индексы США не показывают единой динамики в понедельник
Фондовые индексы США не показывают единой динамики в понедельник - 28.04.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы США не показывают единой динамики в понедельник
Основные фондовые индексы США в понедельник не демонстрируют единой динамики на неопределенности вокруг импортных пошлин, следует из данных торгов и комментарии | 28.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-28T17:20+0300
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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в понедельник не демонстрируют единой динамики на неопределенности вокруг импортных пошлин, следует из данных торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 17.10 мск промышленный индекс Dow Jones растёт на 0,35%, до 40 255,41 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite снижается на 0,07%, до 17 371,76 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 поднимается на 0,02%, до 5 526,13 пункта. В течение всего апреля мировые рынки следят за развитием ситуации вокруг импортных пошлин, объявленных президентом Дональдом Трампом в начале месяца. В последнее время трейдеры обратили особое внимание на возможное ослабление напряженности между США и Китаем. "В последние дни появились признаки некоторого ослабления напряженности в торговле между США и Китаем, причем обе стороны постепенно понижают неприемлемые пошлины, введенные ранее в этом месяце, а США сигнализируют о намерении деэскалации", - цитирует агентство Блумберг экономиста Barclays Джонатана Миллара (Jonathan Millar). В то же время эксперт отметил, что это "пока в основном разговоры", и он по-прежнему скептически относится к тому, что в торговых дискуссиях будет достаточно конкретного импульса, чтобы избежать рецессии в США. Также инвесторы будут следить за сезоном корпоративной отчетности. В среду после закрытия торгов о своих результатах за предыдущий квартал сообщат Microsoft и Meta*, в четверг - Amazon и Apple.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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рынки, индексы, торги, сша
Экономика, Рынки, Индексы, Торги, США
Фондовые индексы США не показывают единой динамики в понедельник
Фондовые индексы США в понедельник колеблются на неопределенности вокруг импортных пошлин
МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в понедельник не демонстрируют единой динамики на неопределенности вокруг импортных пошлин, следует из данных торгов и комментарии аналитика.
По состоянию на 17.10 мск промышленный индекс Dow Jones растёт на 0,35%, до 40 255,41 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite снижается на 0,07%, до 17 371,76 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 поднимается на 0,02%, до 5 526,13 пункта.
В течение всего апреля мировые рынки следят за развитием ситуации вокруг импортных пошлин, объявленных президентом Дональдом Трампом в начале месяца. В последнее время трейдеры обратили особое внимание на возможное ослабление напряженности между США и Китаем.
"В последние дни появились признаки некоторого ослабления напряженности в торговле между США и Китаем, причем обе стороны постепенно понижают неприемлемые пошлины, введенные ранее в этом месяце, а США сигнализируют о намерении деэскалации", - цитирует агентство Блумберг экономиста Barclays Джонатана Миллара (Jonathan Millar).
В то же время эксперт отметил, что это "пока в основном разговоры", и он по-прежнему скептически относится к тому, что в торговых дискуссиях будет достаточно конкретного импульса, чтобы избежать рецессии в США.
Также инвесторы будут следить за сезоном корпоративной отчетности. В среду после закрытия торгов о своих результатах за предыдущий квартал сообщат Microsoft и Meta*, в четверг - Amazon и Apple.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Фондовые индексы Европы растут на фоне корпоративных новостей