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Фондовые индексы Европы выросли - 28.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250428/indeksy-857100230.html
Фондовые индексы Европы выросли
Фондовые индексы Европы выросли - 28.04.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы выросли
Основные фондовые индексы Европы завершили понедельник в плюсе, свидетельствуют данные торгов. | 28.04.2025, ПРАЙМ
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экономика
европа
dax
gfk
германия
рынки
индексы
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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили понедельник в плюсе, свидетельствуют данные торгов. По итогам дня британский индекс FTSE 100 поднялся на 0,02%, до 8 417,34 пункта, французский CAC 40 - на 0,5%, до 7 573,76 пункта, немецкий DAX - на 0,13%, до 22 271,67 пункта. Трейдеры оценивали корпоративные новости. Ранее американская компания DoorDash сделала предложение о приобретении британскому сервису доставки готовой еды Deliveroo. На этом фоне акции Deliveroo подскочили в цене на 16,5%. Во вторник будет опубликована немецкая макростатистика. Аналитики полагают, что индекс доверия потребителей к экономике страны исследовательской компании GfK по состоянию на май опустился до минус 26 пунктов с минус 24,5 пункта месяцем ранее. В среду же будут опубликованы первые оценки ВВП еврозоны, Германии и Франции за прошлый квартал. Кроме того, станут известны предварительные данные о немецкой инфляции, а также по безработице в стране за апрель.
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европа, dax, gfk, германия, рынки, индексы
Экономика, ЕВРОПА, DAX, Gfk, ГЕРМАНИЯ, Рынки, Индексы
20:13 28.04.2025
 
Фондовые индексы Европы выросли

Фондовые индексы Европы выросли в понедельник

© flickr.com / rubenvikeФранкфуртская фондовая биржа
Франкфуртская фондовая биржа - ПРАЙМ, 1920, 28.04.2025
© flickr.com / rubenvike
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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили понедельник в плюсе, свидетельствуют данные торгов.
По итогам дня британский индекс FTSE 100 поднялся на 0,02%, до 8 417,34 пункта, французский CAC 40 - на 0,5%, до 7 573,76 пункта, немецкий DAX - на 0,13%, до 22 271,67 пункта.
Трейдеры оценивали корпоративные новости. Ранее американская компания DoorDash сделала предложение о приобретении британскому сервису доставки готовой еды Deliveroo. На этом фоне акции Deliveroo подскочили в цене на 16,5%.
Здание Нью-Йоркской фондовой биржи - ПРАЙМ, 1920, 28.04.2025
Фондовые индексы США не показывают единой динамики в понедельник
17:20
Во вторник будет опубликована немецкая макростатистика. Аналитики полагают, что индекс доверия потребителей к экономике страны исследовательской компании GfK по состоянию на май опустился до минус 26 пунктов с минус 24,5 пункта месяцем ранее.
В среду же будут опубликованы первые оценки ВВП еврозоны, Германии и Франции за прошлый квартал. Кроме того, станут известны предварительные данные о немецкой инфляции, а также по безработице в стране за апрель.
 
ЭкономикаЕВРОПАDAXGfkГЕРМАНИЯРынкиИндексы
 
 
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