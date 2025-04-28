https://1prime.ru/20250428/indeksy-857100230.html
Фондовые индексы Европы выросли
Фондовые индексы Европы выросли - 28.04.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы выросли
Основные фондовые индексы Европы завершили понедельник в плюсе, свидетельствуют данные торгов. | 28.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-28T20:13+0300
2025-04-28T20:13+0300
2025-04-28T20:13+0300
экономика
европа
dax
gfk
германия
рынки
индексы
https://cdnn.1prime.ru/img/75771/81/757718137_0:0:1025:577_1920x0_80_0_0_94c018bbd7e4e827c1eac1d7418dfb9c.jpg
МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили понедельник в плюсе, свидетельствуют данные торгов. По итогам дня британский индекс FTSE 100 поднялся на 0,02%, до 8 417,34 пункта, французский CAC 40 - на 0,5%, до 7 573,76 пункта, немецкий DAX - на 0,13%, до 22 271,67 пункта. Трейдеры оценивали корпоративные новости. Ранее американская компания DoorDash сделала предложение о приобретении британскому сервису доставки готовой еды Deliveroo. На этом фоне акции Deliveroo подскочили в цене на 16,5%. Во вторник будет опубликована немецкая макростатистика. Аналитики полагают, что индекс доверия потребителей к экономике страны исследовательской компании GfK по состоянию на май опустился до минус 26 пунктов с минус 24,5 пункта месяцем ранее. В среду же будут опубликованы первые оценки ВВП еврозоны, Германии и Франции за прошлый квартал. Кроме того, станут известны предварительные данные о немецкой инфляции, а также по безработице в стране за апрель.
https://1prime.ru/20250428/indeksy-857096622.html
европа
германия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/75771/81/757718137_0:0:911:683_1920x0_80_0_0_62c4901073a7bec63264b110cccfed43.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
европа, dax, gfk, германия, рынки, индексы
Экономика, ЕВРОПА, DAX, Gfk, ГЕРМАНИЯ, Рынки, Индексы
Фондовые индексы Европы выросли
Фондовые индексы Европы выросли в понедельник
МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили понедельник в плюсе, свидетельствуют данные торгов.
По итогам дня британский индекс FTSE 100 поднялся на 0,02%, до 8 417,34 пункта, французский CAC 40 - на 0,5%, до 7 573,76 пункта, немецкий DAX - на 0,13%, до 22 271,67 пункта.
Трейдеры оценивали корпоративные новости. Ранее американская компания DoorDash сделала предложение о приобретении британскому сервису доставки готовой еды Deliveroo. На этом фоне акции Deliveroo подскочили в цене на 16,5%.
Фондовые индексы США не показывают единой динамики в понедельник
Во вторник будет опубликована немецкая макростатистика. Аналитики полагают, что индекс доверия потребителей к экономике страны исследовательской компании GfK по состоянию на май опустился до минус 26 пунктов с минус 24,5 пункта месяцем ранее.
В среду же будут опубликованы первые оценки ВВП еврозоны, Германии и Франции за прошлый квартал. Кроме того, станут известны предварительные данные о немецкой инфляции, а также по безработице в стране за апрель.