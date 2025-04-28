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Фондовые индексы Европы выросли

Фондовые индексы Европы выросли - 28.04.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы Европы выросли

Основные фондовые индексы Европы завершили понедельник в плюсе, свидетельствуют данные торгов. | 28.04.2025, ПРАЙМ

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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили понедельник в плюсе, свидетельствуют данные торгов. По итогам дня британский индекс FTSE 100 поднялся на 0,02%, до 8 417,34 пункта, французский CAC 40 - на 0,5%, до 7 573,76 пункта, немецкий DAX - на 0,13%, до 22 271,67 пункта. Трейдеры оценивали корпоративные новости. Ранее американская компания DoorDash сделала предложение о приобретении британскому сервису доставки готовой еды Deliveroo. На этом фоне акции Deliveroo подскочили в цене на 16,5%. Во вторник будет опубликована немецкая макростатистика. Аналитики полагают, что индекс доверия потребителей к экономике страны исследовательской компании GfK по состоянию на май опустился до минус 26 пунктов с минус 24,5 пункта месяцем ранее. В среду же будут опубликованы первые оценки ВВП еврозоны, Германии и Франции за прошлый квартал. Кроме того, станут известны предварительные данные о немецкой инфляции, а также по безработице в стране за апрель.

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