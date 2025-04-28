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В МИД заявили о готовности России помочь Индии противостоять терроризму - 28.04.2025, ПРАЙМ
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В МИД заявили о готовности России помочь Индии противостоять терроризму
В МИД заявили о готовности России помочь Индии противостоять терроризму - 28.04.2025, ПРАЙМ
В МИД заявили о готовности России помочь Индии противостоять терроризму
Замглавы МИД РФ Андрей Руденко и посол Индии в РФ Винай Кумар обсудили эскалацию напряженности между Индией и Пакистаном, Москва выразила готовность помочь... | 28.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-28T17:03+0300
2025-04-28T17:03+0300
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МОСКВА, 28 апр – ПРАЙМ. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко и посол Индии в РФ Винай Кумар обсудили эскалацию напряженности между Индией и Пакистаном, Москва выразила готовность помочь Нью-Дели в борьбе с терроризмом, сообщил в понедельник МИД России. "Стороны обсудили актуальные двусторонние вопросы и график предстоящих политических контактов, общую ситуацию в регионе Южной Азии, в том числе эскалацию напряженности между Нью-Дели и Исламабадом в связи с терактом в под городом Пахалгам в Кашмире. Подтверждена готовность России совместно и Индией противостоять глобальной террористической угрозе", - говорится в сообщении на сайте дипломатического ведомства. Нападение террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир произошло во вторник днем. Несколько вооруженных людей открыли беспорядочную стрельбу по туристам, которые совершали конную прогулку в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления", связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Власти Индии в ответ на атаку террористов в Джамму и Кашмире решили немедленно приостановить выдачу виз гражданам Пакистана, действующие визы аннулируются с 27 апреля. Пакистанский комитет нацбезопасности в ответ заявил, что страна приостанавливает всю торговлю с Индией и закрывает свое воздушное пространство для ее авиакомпаний.* Террористическая организация, запрещенная в России
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россия, индия, мид
Политика, РОССИЯ, ИНДИЯ, МИД
17:03 28.04.2025
 
В МИД заявили о готовности России помочь Индии противостоять терроризму

МИД: Россия обсудила с Индией эскалацию напряженности с Пакистаном

© Фото : Unsplash/Aniyora JИндия, флаг
Индия, флаг - ПРАЙМ, 1920, 28.04.2025
© Фото : Unsplash/Aniyora J
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МОСКВА, 28 апр – ПРАЙМ. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко и посол Индии в РФ Винай Кумар обсудили эскалацию напряженности между Индией и Пакистаном, Москва выразила готовность помочь Нью-Дели в борьбе с терроризмом, сообщил в понедельник МИД России.
"Стороны обсудили актуальные двусторонние вопросы и график предстоящих политических контактов, общую ситуацию в регионе Южной Азии, в том числе эскалацию напряженности между Нью-Дели и Исламабадом в связи с терактом в под городом Пахалгам в Кашмире. Подтверждена готовность России совместно и Индией противостоять глобальной террористической угрозе", - говорится в сообщении на сайте дипломатического ведомства.
Нападение террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир произошло во вторник днем. Несколько вооруженных людей открыли беспорядочную стрельбу по туристам, которые совершали конную прогулку в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления", связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Власти Индии в ответ на атаку террористов в Джамму и Кашмире решили немедленно приостановить выдачу виз гражданам Пакистана, действующие визы аннулируются с 27 апреля. Пакистанский комитет нацбезопасности в ответ заявил, что страна приостанавливает всю торговлю с Индией и закрывает свое воздушное пространство для ее авиакомпаний.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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ПолитикаРОССИЯИНДИЯМИД
 
 
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