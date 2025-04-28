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Производство первичного никеля в мире вырастет на 6% - 28.04.2025, ПРАЙМ
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Производство первичного никеля в мире вырастет на 6%
Производство первичного никеля в мире вырастет на 6% - 28.04.2025, ПРАЙМ
Производство первичного никеля в мире вырастет на 6%
Мировое производство первичного никеля по итогам текущего года достигнет 3,735 миллиона тонн, увеличившись на 6% по сравнению с результатами годом ранее,... | 28.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-28T15:39+0300
2025-04-28T15:39+0300
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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Мировое производство первичного никеля по итогам текущего года достигнет 3,735 миллиона тонн, увеличившись на 6% по сравнению с результатами годом ранее, следует из данных Международной группы изучения никеля (International Nickel Study Group, INSG). "Мировое производство первичного никеля составило 3,363 миллиона тонн в 2023 году и 3,526 миллиона тонн в 2024 году и, по прогнозам, достигнет 3,735 миллиона тонн в 2025 году. Оценки не включают в себя поправочный коэффициент на возможные перебои в производстве", - говорится в сообщении организации. Отмечается, что в свою очередь потребление металла в прошлом году составило 3,347 миллиона тонн и 3,193 миллиона тонн в 2023 году. INSG ожидает, что в текущем году показатель может вырасти до 3,537 миллиона тонн. Таким образом, рынок первичного никеля останется профицитным. По оценке организации, избыток металла в 2023 году составил 170 тысяч тонн, в 2024 году - 179 тысяч тонн, в текущем году прогнозируется профицит первичного никеля в размере 198 тысяч тонн. "Увеличение использования никеля в батареях было медленнее, чем прогнозировалось, в основном из-за роста использования не содержащих никель батарей (в основном литий-железо-фосфатных) и более высокого спроса на подключаемые гибридные электромобили... Однако новые проекты ,связанные с катодным активным материалом тройного прекурсора (pCAM) в разных частях мира будут способствовать росту потребления никеля в будущем", - добавляется в сообщении. INSG - автономная межправительственная организация, созданная в 1990 году и расположенная в Лиссабоне. Члены её совета - представители стран-производителей, потребителей и торговцев никелем, а именно: Россия, Германия, Евросоюз, Бразилия, Португалия, Куба, Австралия, Италия, Великобритания, Япония, Норвегия, Швеция, Франция и Финляндия.
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промышленность, германия, бразилия, ес
Экономика, Промышленность, ГЕРМАНИЯ, БРАЗИЛИЯ, ЕС
15:39 28.04.2025
 
Производство первичного никеля в мире вырастет на 6%

INSG: мировое производство первичного никеля в 2025 году вырастет на 6%

"Норникель" металлургия завод
Норникель металлургия завод
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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Мировое производство первичного никеля по итогам текущего года достигнет 3,735 миллиона тонн, увеличившись на 6% по сравнению с результатами годом ранее, следует из данных Международной группы изучения никеля (International Nickel Study Group, INSG).
"Мировое производство первичного никеля составило 3,363 миллиона тонн в 2023 году и 3,526 миллиона тонн в 2024 году и, по прогнозам, достигнет 3,735 миллиона тонн в 2025 году. Оценки не включают в себя поправочный коэффициент на возможные перебои в производстве", - говорится в сообщении организации.
Отмечается, что в свою очередь потребление металла в прошлом году составило 3,347 миллиона тонн и 3,193 миллиона тонн в 2023 году. INSG ожидает, что в текущем году показатель может вырасти до 3,537 миллиона тонн.
Таким образом, рынок первичного никеля останется профицитным. По оценке организации, избыток металла в 2023 году составил 170 тысяч тонн, в 2024 году - 179 тысяч тонн, в текущем году прогнозируется профицит первичного никеля в размере 198 тысяч тонн.
"Увеличение использования никеля в батареях было медленнее, чем прогнозировалось, в основном из-за роста использования не содержащих никель батарей (в основном литий-железо-фосфатных) и более высокого спроса на подключаемые гибридные электромобили... Однако новые проекты ,связанные с катодным активным материалом тройного прекурсора (pCAM) в разных частях мира будут способствовать росту потребления никеля в будущем", - добавляется в сообщении.
INSG - автономная межправительственная организация, созданная в 1990 году и расположенная в Лиссабоне. Члены её совета - представители стран-производителей, потребителей и торговцев никелем, а именно: Россия, Германия, Евросоюз, Бразилия, Португалия, Куба, Австралия, Италия, Великобритания, Япония, Норвегия, Швеция, Франция и Финляндия.
Норильский никель - ПРАЙМ, 1920, 21.04.2025
"Норникель" подтвердил прогноз производства никеля, меди и платины
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