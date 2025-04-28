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В Испании объявлено чрезвычайное положение на фоне блэкаута
В Испании объявлено чрезвычайное положение на фоне блэкаута - 28.04.2025, ПРАЙМ
В Испании объявлено чрезвычайное положение на фоне блэкаута
Министерство внутренних дел Испании объявило чрезвычайное положение в стране на фоне массового отключения электричества, передаёт агентство Рейтер. | 28.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-28T21:44+0300
2025-04-28T21:44+0300
2025-04-28T21:45+0300
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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Министерство внутренних дел Испании объявило чрезвычайное положение в стране на фоне массового отключения электричества, передаёт агентство Рейтер. "Министерство внутренних дел Испании объявило чрезвычайное положение в стране после отключения электричества по всей стране", - говорится в сообщении. Масштабное отключение электричества произошло в понедельник практически на всей территории Испании в 12.30 (13.30 мск). Компания-оператор электросетей Red Eléctrica сообщила, что на восстановление потребуется до десяти часов. Сбой затронул также Португалию, Францию и Андорру. Из-за блэкаута пришлось прекратить все железнодорожные перевозки. Это также повлияло на работу общественного транспорта в городах, где не работают светофоры. В супермаркетах образовались очереди, а людей приходится спасать из застрявших лифтов. Все атомные электростанции страны безопасно остановлены. Причина блэкаута выясняется. Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что не располагает данными о том, что перебои с электричеством в Испании могли стать результатом кибератаки.
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Энергетика, ИСПАНИЯ, ПОРТУГАЛИЯ
В Испании объявлено чрезвычайное положение на фоне блэкаута
МВД Испании объявило чрезвычайное положение в стране на фоне блэкаута
МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Министерство внутренних дел Испании объявило чрезвычайное положение в стране на фоне массового отключения электричества, передаёт агентство Рейтер.
"Министерство внутренних дел Испании объявило чрезвычайное положение в стране после отключения электричества по всей стране", - говорится в сообщении.
Масштабное отключение электричества произошло в понедельник практически на всей территории Испании в 12.30 (13.30 мск). Компания-оператор электросетей Red Eléctrica сообщила, что на восстановление потребуется до десяти часов. Сбой затронул также Португалию, Францию и Андорру. Из-за блэкаута пришлось прекратить все железнодорожные перевозки. Это также повлияло на работу общественного транспорта в городах, где не работают светофоры. В супермаркетах образовались очереди, а людей приходится спасать из застрявших лифтов. Все атомные электростанции страны безопасно остановлены. Причина блэкаута выясняется. Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что не располагает данными о том, что перебои с электричеством в Испании могли стать результатом кибератаки.
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