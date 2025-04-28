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Начаты испытания ключевых узлов высокоскоростного поезда - 28.04.2025, ПРАЙМ
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Начаты испытания ключевых узлов высокоскоростного поезда
Начаты испытания ключевых узлов высокоскоростного поезда - 28.04.2025, ПРАЙМ
Начаты испытания ключевых узлов высокоскоростного поезда
Начаты стендовые испытания опытных образцов ряда ключевых узлов высокоскоростного российского поезда, сообщил РИА Новости министр транспорта РФ Роман Старовойт. | 28.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-28T03:35+0300
2025-04-28T03:35+0300
бизнес
россия
промышленность
москва
санкт-петербург
рф
роман старовойт
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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Начаты стендовые испытания опытных образцов ряда ключевых узлов высокоскоростного российского поезда, сообщил РИА Новости министр транспорта РФ Роман Старовойт. Строительство первой в России ВСМ ведется на участке Москва - Санкт-Петербург. По ней будут курсировать российские высокоскоростные поезда. Выпускать их будет "Синара - транспортные машины" (СТМ). "Немаловажным является разработка и производство подвижного состава, а также комплектующих на базе отечественных предприятий промышленности. По ряду ключевых узлов уже начаты соответствующие стендовые испытания опытных образцов", - сообщил министр. Старовойт добавил, что приняты необходимые решения по расширению производственных мощностей на предприятии АО "Уральские Локомотивы" (завод СТМ) в городе Верхняя Пышма Свердловской области. Завод "Уральские локомотивы" планирует завершить строительство производства для поездов ВСМ до конца 2026 года. Первые два российских высокоскоростных поезда летом 2027 года будут переданы для сертификации, сообщал кабмин. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Строительство основного участка магистрали планируется начать в середине 2025 года. Дорога будет полностью запущена 1 апреля 2028 года. Время в пути составит 2 часа 15 минут.
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бизнес, россия, промышленность, москва, санкт-петербург, рф, роман старовойт
Бизнес, РОССИЯ, Промышленность, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РФ, Роман Старовойт
03:35 28.04.2025
 
Начаты испытания ключевых узлов высокоскоростного поезда

Старовойт: начаты испытания опытных образцов ключевых узлов высокоскоростного поезда

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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Начаты стендовые испытания опытных образцов ряда ключевых узлов высокоскоростного российского поезда, сообщил РИА Новости министр транспорта РФ Роман Старовойт.
Строительство первой в России ВСМ ведется на участке Москва - Санкт-Петербург. По ней будут курсировать российские высокоскоростные поезда. Выпускать их будет "Синара - транспортные машины" (СТМ).
"Немаловажным является разработка и производство подвижного состава, а также комплектующих на базе отечественных предприятий промышленности. По ряду ключевых узлов уже начаты соответствующие стендовые испытания опытных образцов", - сообщил министр.
Старовойт добавил, что приняты необходимые решения по расширению производственных мощностей на предприятии АО "Уральские Локомотивы" (завод СТМ) в городе Верхняя Пышма Свердловской области.
Завод "Уральские локомотивы" планирует завершить строительство производства для поездов ВСМ до конца 2026 года. Первые два российских высокоскоростных поезда летом 2027 года будут переданы для сертификации, сообщал кабмин.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Строительство основного участка магистрали планируется начать в середине 2025 года. Дорога будет полностью запущена 1 апреля 2028 года. Время в пути составит 2 часа 15 минут.
 
БизнесРОССИЯПромышленностьМОСКВАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГРФРоман Старовойт
 
 
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