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Держателей кредитных карт предупредили о возможной блокировке - 28.04.2025, ПРАЙМ
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Держателей кредитных карт предупредили о возможной блокировке
Держателей кредитных карт предупредили о возможной блокировке - 28.04.2025, ПРАЙМ
Держателей кредитных карт предупредили о возможной блокировке
Банк может снизить лимит по кредитной карте или заблокировать операцию, если пользователь переводит с нее деньги на вклады и укладывается в грейс-период. Об... | 28.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-28T03:03+0300
2025-04-28T03:03+0300
рынок банковских карт
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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Банк может снизить лимит по кредитной карте или заблокировать операцию, если пользователь переводит с нее деньги на вклады и укладывается в грейс-период. Об этом агентству "Прайм" рассказала международный финансовый советник, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова.По ее словам, некоторые клиенты на протяжении долгого времени используют кредитные карты как средство для дополнительного заработка, переводя деньги с них на вклады или счета. При этом они всегда укладываются в льготный период, то есть успевают возвращать средства на карту без уплаты процентов. Но для финансовых организаций такая схема абсолютно не выгодна."Цель банка - заработать прибыль. Поэтому просто бесплатно обслуживать клиентов - это для них невыгодная история. Так что сейчас для таких клиентов некоторые банки могут снижать лимиты по кредитным картам, и какие-то операции клиент осуществить не сможет", - предупредила эксперт.Если финансовая организация снизила лимит или заблокировала расходные операции, клиенту, скорее всего, придется обратиться в другой банк, чтобы получить другую кредитную карту или какой-то формат кредита. Либо начать пользоваться еще и другими услугами банка, чтобы стать интересным для него, говорит Ермилова."Если, например, у клиента есть еще какие-то продукты в этом банке кроме кредитки, например, ипотека, то в этом случае он не попадет в список тех, кому могут снизить лимит либо заблокировать операцию", - указала эксперт.
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рынок банковских карт, финансы, банки, кредитные карты, банковские карты
рынок банковских карт, Финансы, Банки, кредитные карты, банковские карты
03:03 28.04.2025
 
Держателей кредитных карт предупредили о возможной блокировке

Финансист Ермилова: блокировка кредитных карт может коснуться некоторых граждан

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкБанковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard - ПРАЙМ, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Банк может снизить лимит по кредитной карте или заблокировать операцию, если пользователь переводит с нее деньги на вклады и укладывается в грейс-период. Об этом агентству "Прайм" рассказала международный финансовый советник, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова.
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По ее словам, некоторые клиенты на протяжении долгого времени используют кредитные карты как средство для дополнительного заработка, переводя деньги с них на вклады или счета. При этом они всегда укладываются в льготный период, то есть успевают возвращать средства на карту без уплаты процентов. Но для финансовых организаций такая схема абсолютно не выгодна.
"Цель банка - заработать прибыль. Поэтому просто бесплатно обслуживать клиентов - это для них невыгодная история. Так что сейчас для таких клиентов некоторые банки могут снижать лимиты по кредитным картам, и какие-то операции клиент осуществить не сможет", - предупредила эксперт.
Если финансовая организация снизила лимит или заблокировала расходные операции, клиенту, скорее всего, придется обратиться в другой банк, чтобы получить другую кредитную карту или какой-то формат кредита. Либо начать пользоваться еще и другими услугами банка, чтобы стать интересным для него, говорит Ермилова.
"Если, например, у клиента есть еще какие-то продукты в этом банке кроме кредитки, например, ипотека, то в этом случае он не попадет в список тех, кому могут снизить лимит либо заблокировать операцию", - указала эксперт.
 
рынок банковских картФинансыБанкикредитные картыбанковские карты
 
 
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