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Китай заявил о планах по активному расширению импорта

Китай заявил о планах по активному расширению импорта - 28.04.2025, ПРАЙМ

Китай заявил о планах по активному расширению импорта

Китай будет активно продвигать открытость внешнему миру и расширять импорт, заявил на пресс-конференции в понедельник замминистра коммерции КНР Шэн Цюпин. | 28.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-28T08:50+0300

2025-04-28T08:50+0300

2025-04-28T08:50+0300

экономика

китай

мировая экономика

импорт

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ПЕКИН, 28 апр - ПРАЙМ. Китай будет активно продвигать открытость внешнему миру и расширять импорт, заявил на пресс-конференции в понедельник замминистра коммерции КНР Шэн Цюпин. "Министерство коммерции продолжит содействовать высокоуровневой открытости внешнему миру, активно расширять импорт, превращать сверхкрупный рынок Китая в большой рынок, разделяемый всем миром", - приводит слова Шэн Цюпина Китайское национальное радио. Шэн Цюпин добавил, что Китай будет придавать новый импульс развитию мировой экономики, активно взаимодействовать с международными экономическими и торговыми правилами высокого уровня и содействовать открытости на высоком уровне в сфере торговли услугами и инвестиций. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, пошлина КНР для американских - тоже 125%. Плюс у Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.

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китай, мировая экономика, импорт