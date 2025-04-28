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В Китае оценили устойчивость китайской экономики

В Китае оценили устойчивость китайской экономики - 28.04.2025, ПРАЙМ

В Китае оценили устойчивость китайской экономики

Китайская экономика в первом квартале 2025 года продемонстрировала высокую устойчивость и жизнеспособность на фоне сложной внешней среды, заявил на... | 28.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-28T09:11+0300

2025-04-28T09:11+0300

2025-04-28T09:11+0300

экономика

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ПЕКИН, 28 апр – ПРАЙМ. Китайская экономика в первом квартале 2025 года продемонстрировала высокую устойчивость и жизнеспособность на фоне сложной внешней среды, заявил на пресс-конференции в понедельник замглавы Государственного комитета по делам развития и реформ КНР Чжао Чэньсинь. Согласно данным государственного статистического бюро Китая, ВВП страны в первом квартале вырос на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 31,875 триллиона юаней (4,337 триллиона долларов). "В первом квартале экономика Китая продемонстрировала весьма впечатляющие результаты как по содержанию, так и по характеристикам", - заявил Чжао Чэньсинь. Он отметил, что "в условиях хаотичной и сложной внешней среды, в то время как опасения и сомнения распространились по всему миру и экономика серьезно пострадала, экономика Китая в первом квартале выросла на 5,4% в годовом выражении, темпы роста оказались на 0,4 процентных пункта выше, чем за весь прошлый год, что свидетельствует о положительной тенденции". "Более того, это было достигнуто на фоне высокой базы в 5,3% в первом квартале прошлого года, что в полной мере демонстрирует высокую устойчивость и жизнеспособность китайской экономики", - подчеркнул он. "Независимо от того, как изменится международная ситуация, мы будем придерживаться наших целей развития, сохранять стратегическую решимость и концентрироваться на том, чтобы хорошо выполнять наши собственные дела, мы полны уверенности в достижении установленных на этот год целей и задач социально-экономического развития", - добавил он. Согласно официальному прогнозу, темпы роста ВВП Китая в 2025 году составят около 5%. Ранее государственное статистическое бюро КНР сообщило, что ВВП Китая по итогам 2024 года вырос на 5% в годовом выражении, что соответствует прогнозам. При этом Международный валютный фонд (МВФ) оценил рост экономики Китая в 2024 году также в 5%, ухудшил прогноз роста в 2025 и 2026 году до 4%.

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китай, пекин, мвф