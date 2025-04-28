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В Китае оценили влияние прекращения импорта энергоресурсов из США - 28.04.2025, ПРАЙМ
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В Китае оценили влияние прекращения импорта энергоресурсов из США
В Китае оценили влияние прекращения импорта энергоресурсов из США - 28.04.2025, ПРАЙМ
В Китае оценили влияние прекращения импорта энергоресурсов из США
Сокращение или полное прекращение импорта энергоресурсов из США никак не повлияет на внутреннее энергоснабжение Китая, поскольку доля США в импорте КНР... | 28.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-28T12:02+0300
2025-04-28T12:02+0300
энергетика
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китай
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ПЕКИН, 28 апр - ПРАЙМ. Сокращение или полное прекращение импорта энергоресурсов из США никак не повлияет на внутреннее энергоснабжение Китая, поскольку доля США в импорте КНР энергоресурсов невелика, заявил на пресс-конференции замглавы государственного комитета по делам развития и реформ КНР Чжао Чэньсинь. "Доля США в импорте энергетических ресурсов Китаем невелика. В 2024 году объем импорта нефти, природного газа и угля из США был очень мал и составлял очень низкую долю от общего объема энергопотребления", - сообщил Чжао Чэньсинь. По его словам, "Китай имеет диверсифицированные источники импорта энергоносителей и в настоящее время международный энергетический рынок достаточно обеспечен". "Сокращение или даже полное прекращение импорта энергетических ресурсов из США никак не повлияет на внутреннее энергоснабжение Китая", - подчеркнул он. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, пошлина КНР для американских - тоже 125%. Плюс у Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
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сша, китай, пекин
Энергетика, США, КИТАЙ, Пекин
12:02 28.04.2025
 
В Китае оценили влияние прекращения импорта энергоресурсов из США

В Китае заявили, что США не повлияют на внутреннее энергоснабжение

© fotolia.com / Stripped Pixel%Флаг КНР
%Флаг КНР - ПРАЙМ, 1920, 28.04.2025
© fotolia.com / Stripped Pixel
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ПЕКИН, 28 апр - ПРАЙМ. Сокращение или полное прекращение импорта энергоресурсов из США никак не повлияет на внутреннее энергоснабжение Китая, поскольку доля США в импорте КНР энергоресурсов невелика, заявил на пресс-конференции замглавы государственного комитета по делам развития и реформ КНР Чжао Чэньсинь.
"Доля США в импорте энергетических ресурсов Китаем невелика. В 2024 году объем импорта нефти, природного газа и угля из США был очень мал и составлял очень низкую долю от общего объема энергопотребления", - сообщил Чжао Чэньсинь.
По его словам, "Китай имеет диверсифицированные источники импорта энергоносителей и в настоящее время международный энергетический рынок достаточно обеспечен".
"Сокращение или даже полное прекращение импорта энергетических ресурсов из США никак не повлияет на внутреннее энергоснабжение Китая", - подчеркнул он.
После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, пошлина КНР для американских - тоже 125%. Плюс у Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
Пекин, Китай - ПРАЙМ, 1920, 28.04.2025
В Китае оценили устойчивость китайской экономики
09:11
 
ЭнергетикаСШАКИТАЙПекин
 
 
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