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В Китае оценили влияние прекращения импорта энергоресурсов из США

В Китае оценили влияние прекращения импорта энергоресурсов из США - 28.04.2025, ПРАЙМ

В Китае оценили влияние прекращения импорта энергоресурсов из США

Сокращение или полное прекращение импорта энергоресурсов из США никак не повлияет на внутреннее энергоснабжение Китая, поскольку доля США в импорте КНР... | 28.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-28T12:02+0300

2025-04-28T12:02+0300

2025-04-28T12:02+0300

энергетика

сша

китай

пекин

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ПЕКИН, 28 апр - ПРАЙМ. Сокращение или полное прекращение импорта энергоресурсов из США никак не повлияет на внутреннее энергоснабжение Китая, поскольку доля США в импорте КНР энергоресурсов невелика, заявил на пресс-конференции замглавы государственного комитета по делам развития и реформ КНР Чжао Чэньсинь. "Доля США в импорте энергетических ресурсов Китаем невелика. В 2024 году объем импорта нефти, природного газа и угля из США был очень мал и составлял очень низкую долю от общего объема энергопотребления", - сообщил Чжао Чэньсинь. По его словам, "Китай имеет диверсифицированные источники импорта энергоносителей и в настоящее время международный энергетический рынок достаточно обеспечен". "Сокращение или даже полное прекращение импорта энергетических ресурсов из США никак не повлияет на внутреннее энергоснабжение Китая", - подчеркнул он. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, пошлина КНР для американских - тоже 125%. Плюс у Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.

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сша, китай, пекин