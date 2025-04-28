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КНДР официально сообщила об отправке войск в Россию
КНДР официально сообщила об отправке войск в Россию - 28.04.2025, ПРАЙМ
КНДР официально сообщила об отправке войск в Россию
Меняется ссылка, добавлены подробности (3-4 абзацы). | 28.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-28T02:20+0300
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Меняется ссылка, добавлены подробности (3-4 абзацы).
СЕУЛ, 28 апр - РИА Новости. КНДР официально сообщила об отправке войск в РФ в соответствии с договором о стратегическом партнерстве, говорится в заявлении Центральной военной комиссии КНДР (ЦВК) газете "Нодон Синмун".
"Товарищ Ким Чен Ын, исходя из анализа и оценки текущей военно-политической обстановки, пришел к выводу, что сложившаяся ситуация подпадает под действие статьи 4 Договора о всестороннем стратегическом партнерстве между КНДР и РФ, и на этом основании принял решение о направлении наших вооруженных сил для участия в боевых действиях, уведомив об этом российскую сторону", - говорится в заявлении ЦВК партийной газете КНДР.
Отмечается, что лидер КНДР Ким Чен Ын, принимая решение об отправке войск, охарактеризовал участие армии КНДР в СВО как "святую миссию" по укреплению дружбы и единства между двумя странами, обеспечению их развития и процветания и защите чести КНДР.
"Военные действия наших войск на территории РФ полностью соответствуют Уставу ООН, международному праву и положениям Договора о всестороннем стратегическом партнерстве между КНДР и Россией и являются образцовым примером его верного исполнения", - пишет ЦВК.
Также сообщается, что, по словам Ким Чен Ына, в столице КНДР вскоре будет возведен "монумент боевой славы", чтобы почтить память "павших бойцов" в знак "вечной памяти от Родины и народа".
В субботу начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов в докладе президенту РФ Владимиру Путину особо отметил помощь КНДР в разгроме ВСУ в Курской области. Корейские военнослужащие приняли участие в операции по освобождению курского приграничья в соответствии со статьей 4 договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, уточнила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, КНДР, РФ, Ким Чен Ын, Валерий Герасимов, Владимир Путин, ООН, ВС РФ, ВСУ
КНДР официально сообщила об отправке войск в Россию
ЦВК: КНДР официально сообщила об отправке войск в Россию
Меняется ссылка, добавлены подробности (3-4 абзацы).
СЕУЛ, 28 апр - РИА Новости. КНДР официально сообщила об отправке войск в РФ в соответствии с договором о стратегическом партнерстве, говорится в заявлении Центральной военной комиссии КНДР (ЦВК) газете "Нодон Синмун".
"Товарищ Ким Чен Ын, исходя из анализа и оценки текущей военно-политической обстановки, пришел к выводу, что сложившаяся ситуация подпадает под действие статьи 4 Договора о всестороннем стратегическом партнерстве между КНДР и РФ, и на этом основании принял решение о направлении наших вооруженных сил для участия в боевых действиях, уведомив об этом российскую сторону", - говорится в заявлении ЦВК партийной газете КНДР.
Отмечается, что лидер КНДР Ким Чен Ын, принимая решение об отправке войск, охарактеризовал участие армии КНДР в СВО как "святую миссию" по укреплению дружбы и единства между двумя странами, обеспечению их развития и процветания и защите чести КНДР.
"Военные действия наших войск на территории РФ полностью соответствуют Уставу ООН, международному праву и положениям Договора о всестороннем стратегическом партнерстве между КНДР и Россией и являются образцовым примером его верного исполнения", - пишет ЦВК.
Также сообщается, что, по словам Ким Чен Ына, в столице КНДР вскоре будет возведен "монумент боевой славы", чтобы почтить память "павших бойцов" в знак "вечной памяти от Родины и народа".
В субботу начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов в докладе президенту РФ Владимиру Путину особо отметил помощь КНДР в разгроме ВСУ в Курской области. Корейские военнослужащие приняли участие в операции по освобождению курского приграничья в соответствии со статьей 4 договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, уточнила официальный представитель МИД России Мария Захарова.