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КНДР официально сообщила об отправке войск в Россию - 28.04.2025, ПРАЙМ
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КНДР официально сообщила об отправке войск в Россию
КНДР официально сообщила об отправке войск в Россию - 28.04.2025, ПРАЙМ
КНДР официально сообщила об отправке войск в Россию
Меняется ссылка, добавлены подробности (3-4 абзацы). | 28.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-28T02:20+0300
2025-04-28T02:20+0300
экономика
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мировая экономика
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Меняется ссылка, добавлены подробности (3-4 абзацы). СЕУЛ, 28 апр - РИА Новости. КНДР официально сообщила об отправке войск в РФ в соответствии с договором о стратегическом партнерстве, говорится в заявлении Центральной военной комиссии КНДР (ЦВК) газете "Нодон Синмун". "Товарищ Ким Чен Ын, исходя из анализа и оценки текущей военно-политической обстановки, пришел к выводу, что сложившаяся ситуация подпадает под действие статьи 4 Договора о всестороннем стратегическом партнерстве между КНДР и РФ, и на этом основании принял решение о направлении наших вооруженных сил для участия в боевых действиях, уведомив об этом российскую сторону", - говорится в заявлении ЦВК партийной газете КНДР. Отмечается, что лидер КНДР Ким Чен Ын, принимая решение об отправке войск, охарактеризовал участие армии КНДР в СВО как "святую миссию" по укреплению дружбы и единства между двумя странами, обеспечению их развития и процветания и защите чести КНДР. "Военные действия наших войск на территории РФ полностью соответствуют Уставу ООН, международному праву и положениям Договора о всестороннем стратегическом партнерстве между КНДР и Россией и являются образцовым примером его верного исполнения", - пишет ЦВК. Также сообщается, что, по словам Ким Чен Ына, в столице КНДР вскоре будет возведен "монумент боевой славы", чтобы почтить память "павших бойцов" в знак "вечной памяти от Родины и народа". В субботу начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов в докладе президенту РФ Владимиру Путину особо отметил помощь КНДР в разгроме ВСУ в Курской области. Корейские военнослужащие приняли участие в операции по освобождению курского приграничья в соответствии со статьей 4 договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, уточнила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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россия, мировая экономика, кндр, рф, ким чен ын, валерий герасимов, владимир путин, оон, вс рф, всу
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, КНДР, РФ, Ким Чен Ын, Валерий Герасимов, Владимир Путин, ООН, ВС РФ, ВСУ
02:20 28.04.2025
 
КНДР официально сообщила об отправке войск в Россию

ЦВК: КНДР официально сообщила об отправке войск в Россию

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Меняется ссылка, добавлены подробности (3-4 абзацы).
СЕУЛ, 28 апр - РИА Новости. КНДР официально сообщила об отправке войск в РФ в соответствии с договором о стратегическом партнерстве, говорится в заявлении Центральной военной комиссии КНДР (ЦВК) газете "Нодон Синмун".
"Товарищ Ким Чен Ын, исходя из анализа и оценки текущей военно-политической обстановки, пришел к выводу, что сложившаяся ситуация подпадает под действие статьи 4 Договора о всестороннем стратегическом партнерстве между КНДР и РФ, и на этом основании принял решение о направлении наших вооруженных сил для участия в боевых действиях, уведомив об этом российскую сторону", - говорится в заявлении ЦВК партийной газете КНДР.
Отмечается, что лидер КНДР Ким Чен Ын, принимая решение об отправке войск, охарактеризовал участие армии КНДР в СВО как "святую миссию" по укреплению дружбы и единства между двумя странами, обеспечению их развития и процветания и защите чести КНДР.
"Военные действия наших войск на территории РФ полностью соответствуют Уставу ООН, международному праву и положениям Договора о всестороннем стратегическом партнерстве между КНДР и Россией и являются образцовым примером его верного исполнения", - пишет ЦВК.
Также сообщается, что, по словам Ким Чен Ына, в столице КНДР вскоре будет возведен "монумент боевой славы", чтобы почтить память "павших бойцов" в знак "вечной памяти от Родины и народа".
В субботу начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов в докладе президенту РФ Владимиру Путину особо отметил помощь КНДР в разгроме ВСУ в Курской области. Корейские военнослужащие приняли участие в операции по освобождению курского приграничья в соответствии со статьей 4 договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, уточнила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаКНДРРФКим Чен ЫнВалерий ГерасимовВладимир ПутинООНВС РФВСУ
 
 
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