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Конклав кардиналов для избрания нового папы Римского соберется 7 мая
Конклав кардиналов для избрания нового папы Римского соберется 7 мая - 28.04.2025, ПРАЙМ
Конклав кардиналов для избрания нового папы Римского соберется 7 мая
Конклав кардиналов для избрания нового папы Римского соберется 7 мая, передает агентство Reuters со ссылкой на источник в Ватикане. | 28.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-28T14:11+0300
2025-04-28T14:11+0300
2025-04-28T14:11+0300
ватикан
папа римский франциск
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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Конклав кардиналов для избрания нового папы Римского соберется 7 мая, передает агентство Reuters со ссылкой на источник в Ватикане. "Конклав кардиналов римско-католической церкви соберется для избрания нового лидера мировой Церкви, начиная с 7 мая", - говорится в сообщении агентства. Отмечается, что дата начала была согласована на первой после похорон папы Римского Франциска закрытой встрече кардиналов в Ватикане. Папа Римский Франциск скончался 21 апреля утром в возрасте 88 лет. Четырнадцатого февраля он направился в римскую клинику "Джемелли" для проведения обследования и продолжения лечения бронхита. Позднее обследования показали начало двусторонней пневмонии. За время в больнице папа перенес четыре дыхательных кризиса. По словам его лечащих врачей, его жизни дважды угрожала опасность. Двадцать третьего марта папу Франциска выписали из больницы спустя пять недель лечения пневмонии. Причиной смерти Франциска стал инсульт на фоне ряда хронических заболеваний.
https://1prime.ru/20250426/vatikan-857046673.html
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ватикан, папа римский франциск, религия
ВАТИКАН, Папа Римский Франциск, религия
Конклав кардиналов для избрания нового папы Римского соберется 7 мая
Reuters: кардиналы соберутся для избрания нового папы Римского 7 мая
МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ.
Конклав кардиналов для избрания нового папы Римского соберется 7 мая, передает агентство Reuters
со ссылкой на источник в Ватикане.
"Конклав кардиналов римско-католической церкви соберется для избрания нового лидера мировой Церкви, начиная с 7 мая", - говорится в сообщении агентства.
Отмечается, что дата начала была согласована на первой после похорон папы Римского Франциска закрытой встрече кардиналов в Ватикане.
Папа Римский Франциск скончался 21 апреля утром в возрасте 88 лет. Четырнадцатого февраля он направился в римскую клинику "Джемелли" для проведения обследования и продолжения лечения бронхита. Позднее обследования показали начало двусторонней пневмонии. За время в больнице папа перенес четыре дыхательных кризиса. По словам его лечащих врачей, его жизни дважды угрожала опасность. Двадцать третьего марта папу Франциска выписали из больницы спустя пять недель лечения пневмонии. Причиной смерти Франциска стал инсульт на фоне ряда хронических заболеваний.
В Ватикане началась церемония похорон папы Римского