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Россия предложила создать Совет по космосу в рамках БРИКС - 28.04.2025, ПРАЙМ
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Россия предложила создать Совет по космосу в рамках БРИКС
Россия предложила создать Совет по космосу в рамках БРИКС - 28.04.2025, ПРАЙМ
Россия предложила создать Совет по космосу в рамках БРИКС
Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов предложил создать в рамках БРИКС Совет по космосу. | 28.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-28T18:17+0300
2025-04-28T18:17+0300
роскосмос
технологии
брикс
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БРАЗИЛИА, 28 апр - ПРАЙМ. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов предложил создать в рамках БРИКС Совет по космосу. "Полагаю, что реализация обозначенных инициатив и других масштабных проектов потребует создания эффективного координационного механизма. В качестве такого механизма предлагаем учредить Совет по космосу стран БРИКС", - сказал Баканов на встрече глав космических агентств стран БРИКС. Он уточнил, что этот орган будет координировать работу по текущим совместным проектам, а также рассматривать новые инициативы по научно-техническому сотрудничеству и совершенствованию международно-правового регулирования космической деятельности. "Российская Федерация твердо убеждена, что космос является достоянием всего человечества... Половина населения Земли – это страны БРИКС, а значит, на нас и половина ответственности всего мира за равноправное и основанное на взаимоуважении освоение космического пространства. Мы должны эту ответственность с честью нести", - добавил Баканов.
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роскосмос, технологии, брикс
Роскосмос, Технологии, БРИКС
18:17 28.04.2025
 
Россия предложила создать Совет по космосу в рамках БРИКС

Гендиректор "Роскосмоса" предложил создать в рамках БРИКС Совет по космосу

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСтенд госкорпорации "Роскосмос" на форуме "Армия-2021"
Стенд госкорпорации Роскосмос на форуме Армия-2021 - ПРАЙМ, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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БРАЗИЛИА, 28 апр - ПРАЙМ. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов предложил создать в рамках БРИКС Совет по космосу.
"Полагаю, что реализация обозначенных инициатив и других масштабных проектов потребует создания эффективного координационного механизма. В качестве такого механизма предлагаем учредить Совет по космосу стран БРИКС", - сказал Баканов на встрече глав космических агентств стран БРИКС.
Он уточнил, что этот орган будет координировать работу по текущим совместным проектам, а также рассматривать новые инициативы по научно-техническому сотрудничеству и совершенствованию международно-правового регулирования космической деятельности.
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"Российская Федерация твердо убеждена, что космос является достоянием всего человечества... Половина населения Земли – это страны БРИКС, а значит, на нас и половина ответственности всего мира за равноправное и основанное на взаимоуважении освоение космического пространства. Мы должны эту ответственность с честью нести", - добавил Баканов.
 
РоскосмосТехнологииБРИКС
 
 
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