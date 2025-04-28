https://1prime.ru/20250428/kosmos-857097819.html

Россия предложила создать Совет по космосу в рамках БРИКС

Россия предложила создать Совет по космосу в рамках БРИКС - 28.04.2025, ПРАЙМ

Россия предложила создать Совет по космосу в рамках БРИКС

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов предложил создать в рамках БРИКС Совет по космосу. | 28.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-28T18:17+0300

2025-04-28T18:17+0300

2025-04-28T18:17+0300

роскосмос

технологии

брикс

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БРАЗИЛИА, 28 апр - ПРАЙМ. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов предложил создать в рамках БРИКС Совет по космосу. "Полагаю, что реализация обозначенных инициатив и других масштабных проектов потребует создания эффективного координационного механизма. В качестве такого механизма предлагаем учредить Совет по космосу стран БРИКС", - сказал Баканов на встрече глав космических агентств стран БРИКС. Он уточнил, что этот орган будет координировать работу по текущим совместным проектам, а также рассматривать новые инициативы по научно-техническому сотрудничеству и совершенствованию международно-правового регулирования космической деятельности. "Российская Федерация твердо убеждена, что космос является достоянием всего человечества... Половина населения Земли – это страны БРИКС, а значит, на нас и половина ответственности всего мира за равноправное и основанное на взаимоуважении освоение космического пространства. Мы должны эту ответственность с честью нести", - добавил Баканов.

https://1prime.ru/20250416/nasa-856756050.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

роскосмос, технологии, брикс