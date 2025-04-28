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Котяков оценил потребность экономики в кадрах в сфере образования

Котяков оценил потребность экономики в кадрах в сфере образования - 28.04.2025, ПРАЙМ

Котяков оценил потребность экономики в кадрах в сфере образования

Дополнительная потребность российской экономики в кадрах в сфере образования до 2030 года составляет более 480 тысяч работников, сообщил министр труда и... | 28.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-28T12:26+0300

2025-04-28T12:26+0300

2025-04-28T12:26+0300

экономика

россия

антон котяков

минтруд

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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Дополнительная потребность российской экономики в кадрах в сфере образования до 2030 года составляет более 480 тысяч работников, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. "В части регионов кадровая обеспеченность школ достигается повышенной интенсивностью труда. Под влиянием всех этих факторов до 2030 года суммарная дополнительная потребность сферы образования в педагогах составит свыше 480 тысяч работников. Подчеркну, речь идет об общей потребности отрасли, включая дошкольное, общее, дополнительное, среднепрофессиональное и высшее образование", - сказал Котяков во время заседания Совета законодателей. Он подчеркнул, что среди школьных преподавателей за пять лет необходимо подготовить или вернуть в профессию 200 тысяч работников. В среднем ежегодно нужно готовить порядка 96 тысяч преподавателей, из них 40 тысяч - школьных учителей. "Всего в отрасли занято 5,4 миллиона человек, из них в государственных учреждениях трудится почти 2,5 миллиона педагогических работников. Это почти 1,3 миллиона учителей, более 600 тысяч воспитателей детских садов, 260 тысяч педагогов дополнительного образования, 156 тысяч педагогов колледжей и 177 тысяч педагогов вузов", - уточнил Котяков.

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россия, антон котяков, минтруд