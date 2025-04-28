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Крымский вопрос. Возможный маневр Трампа сильно встревожил Запад
Крымский вопрос. Возможный маневр Трампа сильно встревожил Запад - 28.04.2025, ПРАЙМ
Крымский вопрос. Возможный маневр Трампа сильно встревожил Запад
Президент США Дональд Трамп готов признать Крым российским, что является полным разрывом с прежним подходом США, пишет Майкл Кроули для издания The New York... | 28.04.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп готов признать Крым российским, что является полным разрывом с прежним подходом США, пишет Майкл Кроули для издания The New York Times.Трамп уже обозначал свою позицию по Крыму в 2014 году, но не последовал ей. В 2018 году, при первом президентском сроке Трампа, госсекретарь Майк Помпео заявил о сохранении политики непризнания до восстановления территориальной целостности Украины.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramБывший дипломат Дэниел Фрид считает признание Крыма российским наихудшей частью предложения Трампа. По его мнению, официальное признание Крыма было бы хуже, чем прекращение боевых действий.Тем временем Владимир Зеленский исключил возможность признания Крыма российским, заявив, что это нарушит конституцию Украины.Некоторые аналитики считают, что Зеленский и европейские партнеры могли бы смириться с позицией США, если бы не оказываемое на них давление.Крым был присоединен к Российской империи и был частью России до 1954 года, когда Хрущев передал его Украине. Путин считает Крым важным стратегическим объектом, несмотря на его символическое значение для Украины.При этом Трамп признал принадлежность Голанских высот Израилю в 2019 году и Западную Сахару частью Марокко в 2020 году.Аналитик Самуэль Чарап усомнился в целесообразности признания Крыма, ссылаясь на прецедент декларации Уэллеса от 1940 года. Тогда исполняющий обязанности госсекретаря Самнер Уэллес заявил, что США никогда не признают оккупацию Советским Союзом прибалтийских стран — Латвии, Литвы и Эстонии.По мнению Фрида, декларация Уэллеса не помешала разрядке международной напряженности.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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КРЫМ, США, УКРАИНА, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Майк Помпео, РОССИЯ
Крымский вопрос. Возможный маневр Трампа сильно встревожил Запад
NYT: позиция Трампа по Крыму – полный разрыв с прежним подходом США
МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ.
Президент США Дональд Трамп готов признать Крым российским, что является полным разрывом с прежним подходом США, пишет Майкл Кроули для издания The New York Times
.
Трамп уже обозначал свою позицию по Крыму в 2014 году, но не последовал ей. В 2018 году, при первом президентском сроке Трампа, госсекретарь Майк Помпео заявил о сохранении политики непризнания до восстановления территориальной целостности Украины.
Бывший дипломат Дэниел Фрид считает признание Крыма российским наихудшей частью предложения Трампа. По его мнению, официальное признание Крыма было бы хуже, чем прекращение боевых действий.
Слова Трампа о Крыме развеяли мифы об "оккупации", заявили в Госдуме
Тем временем Владимир Зеленский исключил возможность признания Крыма российским, заявив, что это нарушит конституцию Украины.
Некоторые аналитики считают, что Зеленский и европейские партнеры могли бы смириться с позицией США, если бы не оказываемое на них давление.
Крым был присоединен к Российской империи и был частью России до 1954 года, когда Хрущев передал его Украине. Путин считает Крым важным стратегическим объектом, несмотря на его символическое значение для Украины.
При этом Трамп признал принадлежность Голанских высот Израилю в 2019 году и Западную Сахару частью Марокко в 2020 году.
Аналитик Самуэль Чарап усомнился в целесообразности признания Крыма, ссылаясь на прецедент декларации Уэллеса от 1940 года. Тогда исполняющий обязанности госсекретаря Самнер Уэллес заявил, что США никогда не признают оккупацию Советским Союзом прибалтийских стран — Латвии, Литвы и Эстонии.
По мнению Фрида, декларация Уэллеса не помешала разрядке международной напряженности.