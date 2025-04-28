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Кулеба назвал запрет США поставлять Киеву оружие катастрофой
Кулеба назвал запрет США поставлять Киеву оружие катастрофой - 28.04.2025, ПРАЙМ
Кулеба назвал запрет США поставлять Киеву оружие катастрофой
Запрет США поставлять Киеву оружие, в котором есть хоть одна американская деталь, станет для Украины катастрофой, считает бывший украинский министр иностранных... | 28.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-28T10:39+0300
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МОСКВА, 28 апр – ПРАЙМ. Запрет США поставлять Киеву оружие, в котором есть хоть одна американская деталь, станет для Украины катастрофой, считает бывший украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. "Если Трамп скажет всем странам, что запрещает передавать Украине оружие, в котором есть хоть одна американская гайка или технология, тогда у нас катастрофа. Это то, что мы должны не допустить", - сказал Кулеба в интервью YouTube-каналу "Говорит великий Львов" .. По его словам, также сложно Украине будет без обмена разведданными с США, ракет к системам Patriot и ремонта американской военной техники, имеющейся у ВСУ. "Европа способна поставлять нам больше помощи, но ей нужно время, чтобы раскочегарить собственное производство. Есть эти три неразрешимые проблемы, которые я озвучил. Тут тогда вопрос стратегии заключается в том, что мы должны строить отношения с США таким образом чтобы не доводить до блокировки ею этих трех вопросов", - отметил Кулеба.
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Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, США, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, Дмитрий Кулеба, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, НАТО
Кулеба назвал запрет США поставлять Киеву оружие катастрофой
Экс-глава МИД Украины: запрет США поставлять Киеву оружие станет катастрофой
МОСКВА, 28 апр – ПРАЙМ. Запрет США поставлять Киеву оружие, в котором есть хоть одна американская деталь, станет для Украины катастрофой, считает бывший украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
"Если Трамп скажет всем странам, что запрещает передавать Украине оружие, в котором есть хоть одна американская гайка или технология, тогда у нас катастрофа. Это то, что мы должны не допустить", - сказал Кулеба в интервью YouTube-каналу "Говорит великий Львов" ..
По его словам, также сложно Украине будет без обмена разведданными с США, ракет к системам Patriot и ремонта американской военной техники, имеющейся у ВСУ.
"Европа способна поставлять нам больше помощи, но ей нужно время, чтобы раскочегарить собственное производство. Есть эти три неразрешимые проблемы, которые я озвучил. Тут тогда вопрос стратегии заключается в том, что мы должны строить отношения с США таким образом чтобы не доводить до блокировки ею этих трех вопросов", - отметил Кулеба.
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