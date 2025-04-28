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Кулеба назвал запрет США поставлять Киеву оружие катастрофой

Кулеба назвал запрет США поставлять Киеву оружие катастрофой - 28.04.2025, ПРАЙМ

Кулеба назвал запрет США поставлять Киеву оружие катастрофой

Запрет США поставлять Киеву оружие, в котором есть хоть одна американская деталь, станет для Украины катастрофой, считает бывший украинский министр иностранных... | 28.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-28T10:39+0300

2025-04-28T10:39+0300

2025-04-28T10:39+0300

политика

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МОСКВА, 28 апр – ПРАЙМ. Запрет США поставлять Киеву оружие, в котором есть хоть одна американская деталь, станет для Украины катастрофой, считает бывший украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. "Если Трамп скажет всем странам, что запрещает передавать Украине оружие, в котором есть хоть одна американская гайка или технология, тогда у нас катастрофа. Это то, что мы должны не допустить", - сказал Кулеба в интервью YouTube-каналу "Говорит великий Львов" .. По его словам, также сложно Украине будет без обмена разведданными с США, ракет к системам Patriot и ремонта американской военной техники, имеющейся у ВСУ. "Европа способна поставлять нам больше помощи, но ей нужно время, чтобы раскочегарить собственное производство. Есть эти три неразрешимые проблемы, которые я озвучил. Тут тогда вопрос стратегии заключается в том, что мы должны строить отношения с США таким образом чтобы не доводить до блокировки ею этих трех вопросов", - отметил Кулеба.

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россия, украина, сша, саудовская аравия, дмитрий кулеба, владимир зеленский, сергей лавров, нато