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"Лаборатория Касперского" запустит решение для путешественников - 28.04.2025, ПРАЙМ
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"Лаборатория Касперского" запустит решение для путешественников
"Лаборатория Касперского" запустит решение для путешественников - 28.04.2025, ПРАЙМ
"Лаборатория Касперского" запустит решение для путешественников
"Лаборатория Касперского" выходит за пределы продуктов в сфере кибербезопасности и планирует в этом году запустить решение для путешественников, которое... | 28.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-28T05:32+0300
2025-04-28T05:32+0300
технологии
бизнес
сингапур
индонезия
бразилия
лаборатория касперского
whatsapp
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СИНГАПУР, 28 апр - ПРАЙМ. "Лаборатория Касперского" выходит за пределы продуктов в сфере кибербезопасности и планирует в этом году запустить решение для путешественников, которое позволит им всегда оставаться на связи в любой стране, сообщил РИА Новости директор департамента потребительского бизнеса компании Михаил Гербер. "У нас есть новые интересные направления, которые, я очень надеюсь, в относительно скором времени с удовольствием сможем анонсировать. Одно из решений, и оно должно быть доступно глобально, будет для путешественников, чтобы оставаться онлайн независимо от того, куда пользователь едет", - рассказал Гербер в кулуарах выставки GITEX Asia. Комментируя, какие уже существующие продукты компании в настоящее время пользуются спросом у клиентов, директор департамента потребительского бизнеса отметил, что наиболее популярно решение класса Digital Life Protection - средство для защиты не только от вредоносных программ, но и для повышения производительности устройств, защиты приватности. Кроме того, Гербер подчеркнул, что в России на волне подъема телефонного мошенничества в настоящее время крайне востребован продукт Who Calls, защищающий не только от звонков по обычной сотовой связи, но и от звонков в WhatsApp. Компания уже начала запускать это решение и за пределами страны. "Он (продукт Who Calls - ред.) уже доступен в Индонезии, Бразилии, и в этом году он выйдет во всей Латинской Америке. Позже планируем запустить его в странах Ближнего Востока, и я думаю, что в перспективе нескольких лет мы покроем все стратегические рынки", - добавил директор департамента.
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технологии, бизнес, сингапур, индонезия, бразилия, лаборатория касперского, whatsapp
Технологии, Бизнес, СИНГАПУР, ИНДОНЕЗИЯ, БРАЗИЛИЯ, Лаборатория Касперского, WhatsApp
05:32 28.04.2025
 
"Лаборатория Касперского" запустит решение для путешественников

"Лаборатория Касперского" планирует запустить решение для путешественников

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СИНГАПУР, 28 апр - ПРАЙМ. "Лаборатория Касперского" выходит за пределы продуктов в сфере кибербезопасности и планирует в этом году запустить решение для путешественников, которое позволит им всегда оставаться на связи в любой стране, сообщил РИА Новости директор департамента потребительского бизнеса компании Михаил Гербер.
"У нас есть новые интересные направления, которые, я очень надеюсь, в относительно скором времени с удовольствием сможем анонсировать. Одно из решений, и оно должно быть доступно глобально, будет для путешественников, чтобы оставаться онлайн независимо от того, куда пользователь едет", - рассказал Гербер в кулуарах выставки GITEX Asia.
Комментируя, какие уже существующие продукты компании в настоящее время пользуются спросом у клиентов, директор департамента потребительского бизнеса отметил, что наиболее популярно решение класса Digital Life Protection - средство для защиты не только от вредоносных программ, но и для повышения производительности устройств, защиты приватности.
Кроме того, Гербер подчеркнул, что в России на волне подъема телефонного мошенничества в настоящее время крайне востребован продукт Who Calls, защищающий не только от звонков по обычной сотовой связи, но и от звонков в WhatsApp. Компания уже начала запускать это решение и за пределами страны.
"Он (продукт Who Calls - ред.) уже доступен в Индонезии, Бразилии, и в этом году он выйдет во всей Латинской Америке. Позже планируем запустить его в странах Ближнего Востока, и я думаю, что в перспективе нескольких лет мы покроем все стратегические рынки", - добавил директор департамента.
 
ТехнологииБизнесСИНГАПУРИНДОНЕЗИЯБРАЗИЛИЯЛаборатория КасперскогоWhatsApp
 
 
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