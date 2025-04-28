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"Лаборатория Касперского" запустит решение для путешественников

"Лаборатория Касперского" запустит решение для путешественников - 28.04.2025, ПРАЙМ

"Лаборатория Касперского" запустит решение для путешественников

"Лаборатория Касперского" выходит за пределы продуктов в сфере кибербезопасности и планирует в этом году запустить решение для путешественников, которое... | 28.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-28T05:32+0300

2025-04-28T05:32+0300

2025-04-28T05:32+0300

технологии

бизнес

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СИНГАПУР, 28 апр - ПРАЙМ. "Лаборатория Касперского" выходит за пределы продуктов в сфере кибербезопасности и планирует в этом году запустить решение для путешественников, которое позволит им всегда оставаться на связи в любой стране, сообщил РИА Новости директор департамента потребительского бизнеса компании Михаил Гербер. "У нас есть новые интересные направления, которые, я очень надеюсь, в относительно скором времени с удовольствием сможем анонсировать. Одно из решений, и оно должно быть доступно глобально, будет для путешественников, чтобы оставаться онлайн независимо от того, куда пользователь едет", - рассказал Гербер в кулуарах выставки GITEX Asia. Комментируя, какие уже существующие продукты компании в настоящее время пользуются спросом у клиентов, директор департамента потребительского бизнеса отметил, что наиболее популярно решение класса Digital Life Protection - средство для защиты не только от вредоносных программ, но и для повышения производительности устройств, защиты приватности. Кроме того, Гербер подчеркнул, что в России на волне подъема телефонного мошенничества в настоящее время крайне востребован продукт Who Calls, защищающий не только от звонков по обычной сотовой связи, но и от звонков в WhatsApp. Компания уже начала запускать это решение и за пределами страны. "Он (продукт Who Calls - ред.) уже доступен в Индонезии, Бразилии, и в этом году он выйдет во всей Латинской Америке. Позже планируем запустить его в странах Ближнего Востока, и я думаю, что в перспективе нескольких лет мы покроем все стратегические рынки", - добавил директор департамента.

сингапур

индонезия

бразилия

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, бизнес, сингапур, индонезия, бразилия, лаборатория касперского, whatsapp