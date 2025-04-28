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Россия остается открыта для переговоров по Украине, заявил Лавров - 28.04.2025, ПРАЙМ
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Россия остается открыта для переговоров по Украине, заявил Лавров
Россия остается открыта для переговоров по Украине, заявил Лавров - 28.04.2025, ПРАЙМ
Россия остается открыта для переговоров по Украине, заявил Лавров
Россия остается открыта для переговоров по Украине, но "мяч" не на стороне Москвы, Киев пока не демонстрирует договороспособность, заявил глава МИД РФ Сергей... | 28.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-28T10:47+0300
2025-04-28T10:47+0300
политика
россия
москва
украина
сергей лавров
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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Россия остается открыта для переговоров по Украине, но "мяч" не на стороне Москвы, Киев пока не демонстрирует договороспособность, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы остаемся открытыми для переговоров. Но "мяч" не на нашей стороне. Пока Киев не демонстрирует договороспособность. Иначе как объяснить то, что ВСУ не смогли соблюсти ни 30-дневный мораторий на удары по энергетическим объектам (18 марта – 17 апреля), ни 30-часовое пасхальное перемирие (с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля)?" - сказал Лавров в интервью бразильской газете "О Глобо". По его словам, власти Украины показали "отсутствие политической воли к миру и нежелание отказаться от продолжения войны". Говоря о контактах России и США по теме украинского урегулирования, Лавров отметил, что, по впечатлениям Москвы, "американские собеседники стали лучше понимать позицию России по ситуации вокруг Украины". "Рассчитываем, что это поможет им в диалоге с Киевом и отдельными странами Европы. О таком контакте в Париже 17 апреля госсекретарь США Марко Рубио в тот же день меня проинформировал. Он заверил, что дискуссии велись в русле предшествовавших консультаций между Москвой и Вашингтоном", - добавил министр.
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россия, москва, украина, сергей лавров, марк рубио, всу
Политика, РОССИЯ, МОСКВА, УКРАИНА, Сергей Лавров, Марк Рубио, ВСУ
10:47 28.04.2025
 
Россия остается открыта для переговоров по Украине, заявил Лавров

Лавров: РФ остается открытой для переговоров с Киевом, но "мяч" не на ее стороне

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанк" Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - ПРАЙМ, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Россия остается открыта для переговоров по Украине, но "мяч" не на стороне Москвы, Киев пока не демонстрирует договороспособность, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы остаемся открытыми для переговоров. Но "мяч" не на нашей стороне. Пока Киев не демонстрирует договороспособность. Иначе как объяснить то, что ВСУ не смогли соблюсти ни 30-дневный мораторий на удары по энергетическим объектам (18 марта – 17 апреля), ни 30-часовое пасхальное перемирие (с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля)?" - сказал Лавров в интервью бразильской газете "О Глобо".
По его словам, власти Украины показали "отсутствие политической воли к миру и нежелание отказаться от продолжения войны".
Говоря о контактах России и США по теме украинского урегулирования, Лавров отметил, что, по впечатлениям Москвы, "американские собеседники стали лучше понимать позицию России по ситуации вокруг Украины".
"Рассчитываем, что это поможет им в диалоге с Киевом и отдельными странами Европы. О таком контакте в Париже 17 апреля госсекретарь США Марко Рубио в тот же день меня проинформировал. Он заверил, что дискуссии велись в русле предшествовавших консультаций между Москвой и Вашингтоном", - добавил министр.
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ПолитикаРОССИЯМОСКВАУКРАИНАСергей ЛавровМарк РубиоВСУ
 
 
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