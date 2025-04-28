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Лавров оценил вероятность перехода БРИКС к единой валюте - 28.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250428/lavrov-857078013.html
Лавров оценил вероятность перехода БРИКС к единой валюте
Лавров оценил вероятность перехода БРИКС к единой валюте - 28.04.2025, ПРАЙМ
Лавров оценил вероятность перехода БРИКС к единой валюте
Говорить о переходе БРИКС к единой валюте преждевременно, к этому вопросу можно будет вернуться, когда для этого сложатся необходимые финансово-экономические... | 28.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-28T10:48+0300
2025-04-28T10:48+0300
экономика
рынки
россия
китай
сергей лавров
юрий ушаков
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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Говорить о переходе БРИКС к единой валюте преждевременно, к этому вопросу можно будет вернуться, когда для этого сложатся необходимые финансово-экономические условия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Говорить о переходе БРИКС к единой валюте преждевременно. Наши совместные усилия направлены на создание платежно-расчетной инфраструктуры для трансграничных расчетов между странами БРИКС. В частности, речь идет, как я уже отметил, о более активном применении национальных валют", - сказал министр в интервью газете "О Глобо". По словам Лаврова, к вопросу об общей валюте или расчетной единице БРИКС можно будет вернуться, когда для этого сложатся необходимые финансово-экономические условия. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Белоруссия, Боливия, Казахстан, Таиланд, Куба, Уганда, Малайзия и Узбекистан и другие государства с 1 января 2025 года официально стали странами-партнерами БРИКС.
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рынки, россия, китай, сергей лавров, юрий ушаков
Экономика, Рынки, РОССИЯ, КИТАЙ, Сергей Лавров, Юрий Ушаков
10:48 28.04.2025
 
Лавров оценил вероятность перехода БРИКС к единой валюте

Лавров: говорить о переходе БРИКС к единой валюте преждевременно

© МИД РФ | Перейти в медиабанкВстреча главы МИД РФ С. Лаврова и председателя Национальной ассамблеи народной власти Кубы Эстебана Ласо Эрнандеса
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и председателя Национальной ассамблеи народной власти Кубы Эстебана Ласо Эрнандеса
© МИД РФ
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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Говорить о переходе БРИКС к единой валюте преждевременно, к этому вопросу можно будет вернуться, когда для этого сложатся необходимые финансово-экономические условия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Говорить о переходе БРИКС к единой валюте преждевременно. Наши совместные усилия направлены на создание платежно-расчетной инфраструктуры для трансграничных расчетов между странами БРИКС. В частности, речь идет, как я уже отметил, о более активном применении национальных валют", - сказал министр в интервью газете "О Глобо".
По словам Лаврова, к вопросу об общей валюте или расчетной единице БРИКС можно будет вернуться, когда для этого сложатся необходимые финансово-экономические условия.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Белоруссия, Боливия, Казахстан, Таиланд, Куба, Уганда, Малайзия и Узбекистан и другие государства с 1 января 2025 года официально стали странами-партнерами БРИКС.
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