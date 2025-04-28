https://1prime.ru/20250428/lavrov-857078491.html
Лавров рассказал, зачем ЕС поддерживает Украину
Лавров рассказал, зачем ЕС поддерживает Украину - 28.04.2025, ПРАЙМ
Лавров рассказал, зачем ЕС поддерживает Украину
Страны Евросоюза продолжают поддержку Киева ради спасения своей репутации, ставя ее выше задачи достижения справедливого устойчивого мира. Об этом заявил... | 28.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-28T10:54+0300
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МОСКВА, 28 апр – ПРАЙМ. Страны Евросоюза продолжают поддержку Киева ради спасения своей репутации, ставя ее выше задачи достижения справедливого устойчивого мира. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров."В ЕС исходят из того, что отказ от поддержки Украины будет выглядеть как подтверждение его стратегической несостоятельности. Иными словами, брюссельская бюрократия ставит попытку спасения своей подмоченной репутации выше интересов достижения справедливого устойчивого мира", - отметил глава МИД России в беседе с бразильской газетой O Globo. Как отметил министр, в ЕС стремятся подорвать работу по мирному урегулированию, продолжают поставлять Киеву вооружения и готовить контингенты для отправки на Украину, вопреки предупреждениям Москвы. "В этом контексте вызывает определенный оптимизм, что в отличие от администрации (экс-президента США) Джо Байдена, которая накачивала киевский режим смертоносным оружием и активно втягивала Украину в НАТО, нынешняя американская администрация (президента США Дональда Трампа) пытается понять первопричины кризиса", - подчеркнул он. Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Киев в развязывании конфликта с РФ. По его мнению, причиной конфликта стало то, что Украина начала говорить о вступлении в НАТО.
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украина, сша, сергей лавров, ес, мид рф
Политика, УКРАИНА, США, Сергей Лавров, ЕС, МИД РФ
Лавров рассказал, зачем ЕС поддерживает Украину
Лавров: ЕС поддерживает Украину ради спасения своей репутации
МОСКВА, 28 апр – ПРАЙМ. Страны Евросоюза продолжают поддержку Киева ради спасения своей репутации, ставя ее выше задачи достижения справедливого устойчивого мира. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
"В ЕС исходят из того, что отказ от поддержки Украины будет выглядеть как подтверждение его стратегической несостоятельности. Иными словами, брюссельская бюрократия ставит попытку спасения своей подмоченной репутации выше интересов достижения справедливого устойчивого мира", - отметил глава МИД России в беседе с бразильской газетой O Globo.
Как отметил министр, в ЕС стремятся подорвать работу по мирному урегулированию, продолжают поставлять Киеву вооружения и готовить контингенты для отправки на Украину, вопреки предупреждениям Москвы.
"В этом контексте вызывает определенный оптимизм, что в отличие от администрации (экс-президента США) Джо Байдена, которая накачивала киевский режим смертоносным оружием и активно втягивала Украину в НАТО, нынешняя американская администрация (президента США Дональда Трампа) пытается понять первопричины кризиса", - подчеркнул он.
Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Киев в развязывании конфликта с РФ. По его мнению, причиной конфликта стало то, что Украина начала говорить о вступлении в НАТО.
Россия остается открыта для переговоров по Украине, заявил Лавров