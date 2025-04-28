https://1prime.ru/20250428/manturov-857089687.html
Мантуров назвал развитие индустриального партнерства приоритетом для России
Мантуров назвал развитие индустриального партнерства приоритетом для России - 28.04.2025, ПРАЙМ
Мантуров назвал развитие индустриального партнерства приоритетом для России
Развитие индустриального партнерства со странами Центральной Азии является одним из приоритетов для России, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в... | 28.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-28T14:50+0300
2025-04-28T14:50+0300
2025-04-28T14:51+0300
экономика
россия
бизнес
центральная азия
узбекистан
денис мантуров
https://cdnn.1prime.ru/img/84086/41/840864138_0:194:2949:1853_1920x0_80_0_0_77dd2c3d040abf0223b2863e5c116797.jpg
ТАШКЕНТ, 28 апр - ПРАЙМ. Развитие индустриального партнерства со странами Центральной Азии является одним из приоритетов для России, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в рамках пленарной сессии на международной промышленной выставке "Иннопром. Центральная Азия". "Для России развитие индустриального партнерства со странами региона является одним из безусловных приоритетов. Мы планомерно переходим от простых экспортно-импортных операций к глубокой технологической кооперации", - сказал он, добавив, что для этого реализовывается ряд двусторонних стратегических документов и программ, которые нацелены на расширение сотрудничества по всем ключевым отраслям. Мантуров также отметил, что сегодня российские предприятия широко представлены в Центральной Азии, их доля в общем количестве иностранных компаний в Узбекистане составляет около 20%, в Киргизии - более 30%, в Казахстане - свыше 40%.
https://1prime.ru/20250419/minpromtorg-856839564.html
центральная азия
узбекистан
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84086/41/840864138_111:0:2838:2045_1920x0_80_0_0_74b9c78283c669e0c04e46d4bbc5c84a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, бизнес, центральная азия, узбекистан, денис мантуров
Экономика, РОССИЯ, Бизнес, ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ, УЗБЕКИСТАН, Денис Мантуров
Мантуров назвал развитие индустриального партнерства приоритетом для России
Мантуров: Россия должна развивать индустриальное партнерство со странами Центральной Азии
ТАШКЕНТ, 28 апр - ПРАЙМ. Развитие индустриального партнерства со странами Центральной Азии является одним из приоритетов для России, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в рамках пленарной сессии на международной промышленной выставке "Иннопром. Центральная Азия".
"Для России развитие индустриального партнерства со странами региона является одним из безусловных приоритетов. Мы планомерно переходим от простых экспортно-импортных операций к глубокой технологической кооперации", - сказал он, добавив, что для этого реализовывается ряд двусторонних стратегических документов и программ, которые нацелены на расширение сотрудничества по всем ключевым отраслям.
Мантуров также отметил, что сегодня российские предприятия широко представлены в Центральной Азии, их доля в общем количестве иностранных компаний в Узбекистане составляет около 20%, в Киргизии - более 30%, в Казахстане - свыше 40%.
Мантуров поручил расширить программу льготного автокредитования