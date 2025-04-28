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Мантуров назвал развитие индустриального партнерства приоритетом для России - 28.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250428/manturov-857089687.html
Мантуров назвал развитие индустриального партнерства приоритетом для России
Мантуров назвал развитие индустриального партнерства приоритетом для России - 28.04.2025, ПРАЙМ
Мантуров назвал развитие индустриального партнерства приоритетом для России
Развитие индустриального партнерства со странами Центральной Азии является одним из приоритетов для России, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в... | 28.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-28T14:50+0300
2025-04-28T14:51+0300
экономика
россия
бизнес
центральная азия
узбекистан
денис мантуров
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ТАШКЕНТ, 28 апр - ПРАЙМ. Развитие индустриального партнерства со странами Центральной Азии является одним из приоритетов для России, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в рамках пленарной сессии на международной промышленной выставке "Иннопром. Центральная Азия". "Для России развитие индустриального партнерства со странами региона является одним из безусловных приоритетов. Мы планомерно переходим от простых экспортно-импортных операций к глубокой технологической кооперации", - сказал он, добавив, что для этого реализовывается ряд двусторонних стратегических документов и программ, которые нацелены на расширение сотрудничества по всем ключевым отраслям. Мантуров также отметил, что сегодня российские предприятия широко представлены в Центральной Азии, их доля в общем количестве иностранных компаний в Узбекистане составляет около 20%, в Киргизии - более 30%, в Казахстане - свыше 40%.
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россия, бизнес, центральная азия, узбекистан, денис мантуров
Экономика, РОССИЯ, Бизнес, ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ, УЗБЕКИСТАН, Денис Мантуров
14:50 28.04.2025 (обновлено: 14:51 28.04.2025)
 
Мантуров назвал развитие индустриального партнерства приоритетом для России

Мантуров: Россия должна развивать индустриальное партнерство со странами Центральной Азии

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкДенис Мантуров
Денис Мантуров
© Фотохост-агентство РИА Новости
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ТАШКЕНТ, 28 апр - ПРАЙМ. Развитие индустриального партнерства со странами Центральной Азии является одним из приоритетов для России, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в рамках пленарной сессии на международной промышленной выставке "Иннопром. Центральная Азия".
"Для России развитие индустриального партнерства со странами региона является одним из безусловных приоритетов. Мы планомерно переходим от простых экспортно-импортных операций к глубокой технологической кооперации", - сказал он, добавив, что для этого реализовывается ряд двусторонних стратегических документов и программ, которые нацелены на расширение сотрудничества по всем ключевым отраслям.
Мантуров также отметил, что сегодня российские предприятия широко представлены в Центральной Азии, их доля в общем количестве иностранных компаний в Узбекистане составляет около 20%, в Киргизии - более 30%, в Казахстане - свыше 40%.
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ЭкономикаРОССИЯБизнесЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯУЗБЕКИСТАНДенис Мантуров
 
 
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