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Мантуров назвал развитие индустриального партнерства приоритетом для России

Мантуров назвал развитие индустриального партнерства приоритетом для России - 28.04.2025, ПРАЙМ

Мантуров назвал развитие индустриального партнерства приоритетом для России

Развитие индустриального партнерства со странами Центральной Азии является одним из приоритетов для России, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в... | 28.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-28T14:50+0300

2025-04-28T14:50+0300

2025-04-28T14:51+0300

экономика

россия

бизнес

центральная азия

узбекистан

денис мантуров

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ТАШКЕНТ, 28 апр - ПРАЙМ. Развитие индустриального партнерства со странами Центральной Азии является одним из приоритетов для России, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в рамках пленарной сессии на международной промышленной выставке "Иннопром. Центральная Азия". "Для России развитие индустриального партнерства со странами региона является одним из безусловных приоритетов. Мы планомерно переходим от простых экспортно-импортных операций к глубокой технологической кооперации", - сказал он, добавив, что для этого реализовывается ряд двусторонних стратегических документов и программ, которые нацелены на расширение сотрудничества по всем ключевым отраслям. Мантуров также отметил, что сегодня российские предприятия широко представлены в Центральной Азии, их доля в общем количестве иностранных компаний в Узбекистане составляет около 20%, в Киргизии - более 30%, в Казахстане - свыше 40%.

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центральная азия

узбекистан

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россия, бизнес, центральная азия, узбекистан, денис мантуров