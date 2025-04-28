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Мантуров оценил объем инвестиций России в экономику стран Центральной Азии - 28.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Мантуров оценил объем инвестиций России в экономику стран Центральной Азии
Мантуров оценил объем инвестиций России в экономику стран Центральной Азии - 28.04.2025, ПРАЙМ
Мантуров оценил объем инвестиций России в экономику стран Центральной Азии
Совокупный объем инвестиций России в экономику стран Центральной Азии за прошлый год составил более 760 миллиардов рублей, заявил первый вице-премьер РФ Денис... | 28.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-28T14:55+0300
2025-04-28T14:55+0300
экономика
россия
бизнес
центральная азия
денис мантуров
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ТАШКЕНТ, 28 апр - ПРАЙМ. Совокупный объем инвестиций России в экономику стран Центральной Азии за прошлый год составил более 760 миллиардов рублей, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в рамках пленарной сессии на международной промышленной выставке "Иннопром. Центральная Азия". "Совокупный объем российских инвестиций в экономику государств региона в прошлом году превысил 760 миллиардов рублей, что примерно около 10 миллиардов долларов", - сказал Мантуров. Он отметил, что это позволяет увеличивать портфель совместных проектов в области сельхозмашиностроения, фармацевтики, автопроме, химической промышленности, металлургии и других отраслях. В марте текущего года Мантуров сообщал, что товарооборот между Россией и Узбекистаном, по предварительным оценкам, за 2024 год увеличился на 5,2% в годовом выражении, превысив 10 миллиардов долларов.
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россия, бизнес, центральная азия, денис мантуров
Экономика, РОССИЯ, Бизнес, ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ, Денис Мантуров
14:55 28.04.2025
 
Мантуров оценил объем инвестиций России в экономику стран Центральной Азии

Мантуров: Россия вложила в экономику стран Центральной Азии более 760 млрд руб

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© РИА Новости . Сергей Бобылев
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ТАШКЕНТ, 28 апр - ПРАЙМ. Совокупный объем инвестиций России в экономику стран Центральной Азии за прошлый год составил более 760 миллиардов рублей, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в рамках пленарной сессии на международной промышленной выставке "Иннопром. Центральная Азия".
"Совокупный объем российских инвестиций в экономику государств региона в прошлом году превысил 760 миллиардов рублей, что примерно около 10 миллиардов долларов", - сказал Мантуров.
Он отметил, что это позволяет увеличивать портфель совместных проектов в области сельхозмашиностроения, фармацевтики, автопроме, химической промышленности, металлургии и других отраслях.
В марте текущего года Мантуров сообщал, что товарооборот между Россией и Узбекистаном, по предварительным оценкам, за 2024 год увеличился на 5,2% в годовом выражении, превысив 10 миллиардов долларов.
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ЭкономикаРОССИЯБизнесЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯДенис Мантуров
 
 
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