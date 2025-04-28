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Маркировка защитила россиян от нелегальных товаров, заявили в ЦРПТ
Маркировка защитила россиян от нелегальных товаров, заявили в ЦРПТ - 28.04.2025, ПРАЙМ
Маркировка защитила россиян от нелегальных товаров, заявили в ЦРПТ
Внедрение маркировки в России защитило граждан и не позволило в 2024 году купить миллиард некачественных и нелегальных товаров, рассказал в интервью РИА Новости | 28.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-28T16:27+0300
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ТАШКЕНТ, 28 апр - ПРАЙМ. Внедрение маркировки в России защитило граждан и не позволило в 2024 году купить миллиард некачественных и нелегальных товаров, рассказал в интервью РИА Новости председатель совета директоров "Центра развития перспективных технологий" (ЦРПТ) Михаил Дубин в рамках выставки "Иннопром.Центральная Азия". "Удалось добиться того, что за год миллиард товаров было заблокировано. И, например, количество продаж просроченной продукции снизилось больше, чем в 40 раз", - сказал он. Разрешительный режим внедряется на рынок России поэтапно с 1 апреля прошлого года. Он работают уже на 14 товарных групп. Среди наиболее частых причин блокировок являются некорректный код маркировки, признаки контрафакта и истекший срок годности, добавил Дубин. В ЦРПТ отметили, что больше всего в 2024 году было заблокировано табачных изделий – 300 миллионов, вторым по популярности оказалось пиво – 270 миллионов, а на третьем месте оказались молочные товары, их заблокировано более 180 миллионов. Работа разрешительного режима будет распространяться и на другие товарные группы: с 1 июня 2025 года он начнет действовать в отношении лекарств, с 1 сентября распространится на ветпрепараты и велосипеды, а с 1 октября – на технические средства реабилитации, такие как костыли, бандажи, в также безалкогольное пиво и икру.
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бизнес, технологии, россия, црпт
Бизнес, Технологии, РОССИЯ, ЦРПТ
Маркировка защитила россиян от нелегальных товаров, заявили в ЦРПТ
Глава ЦРПТ Дубин: внедрение маркировки в России защитило граждан
ТАШКЕНТ, 28 апр - ПРАЙМ. Внедрение маркировки в России защитило граждан и не позволило в 2024 году купить миллиард некачественных и нелегальных товаров, рассказал в интервью РИА Новости председатель совета директоров "Центра развития перспективных технологий" (ЦРПТ) Михаил Дубин в рамках выставки "Иннопром.Центральная Азия".
"Удалось добиться того, что за год миллиард товаров было заблокировано. И, например, количество продаж просроченной продукции снизилось больше, чем в 40 раз", - сказал он.
Разрешительный режим внедряется на рынок России поэтапно с 1 апреля прошлого года. Он работают уже на 14 товарных групп. Среди наиболее частых причин блокировок являются некорректный код маркировки, признаки контрафакта и истекший срок годности, добавил Дубин.
В ЦРПТ отметили, что больше всего в 2024 году было заблокировано табачных изделий – 300 миллионов, вторым по популярности оказалось пиво – 270 миллионов, а на третьем месте оказались молочные товары, их заблокировано более 180 миллионов.
Работа разрешительного режима будет распространяться и на другие товарные группы: с 1 июня 2025 года он начнет действовать в отношении лекарств, с 1 сентября распространится на ветпрепараты и велосипеды, а с 1 октября – на технические средства реабилитации, такие как костыли, бандажи, в также безалкогольное пиво и икру.
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