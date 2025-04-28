Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Маркировка защитила россиян от нелегальных товаров, заявили в ЦРПТ - 28.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250428/markirovka-857095079.html
Маркировка защитила россиян от нелегальных товаров, заявили в ЦРПТ
Маркировка защитила россиян от нелегальных товаров, заявили в ЦРПТ - 28.04.2025, ПРАЙМ
Маркировка защитила россиян от нелегальных товаров, заявили в ЦРПТ
Внедрение маркировки в России защитило граждан и не позволило в 2024 году купить миллиард некачественных и нелегальных товаров, рассказал в интервью РИА Новости | 28.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-28T16:27+0300
2025-04-28T16:27+0300
бизнес
технологии
россия
црпт
https://cdnn.1prime.ru/img/83973/10/839731099_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b57de86d60e279b27552950635b7b639.jpg
ТАШКЕНТ, 28 апр - ПРАЙМ. Внедрение маркировки в России защитило граждан и не позволило в 2024 году купить миллиард некачественных и нелегальных товаров, рассказал в интервью РИА Новости председатель совета директоров "Центра развития перспективных технологий" (ЦРПТ) Михаил Дубин в рамках выставки "Иннопром.Центральная Азия". "Удалось добиться того, что за год миллиард товаров было заблокировано. И, например, количество продаж просроченной продукции снизилось больше, чем в 40 раз", - сказал он. Разрешительный режим внедряется на рынок России поэтапно с 1 апреля прошлого года. Он работают уже на 14 товарных групп. Среди наиболее частых причин блокировок являются некорректный код маркировки, признаки контрафакта и истекший срок годности, добавил Дубин. В ЦРПТ отметили, что больше всего в 2024 году было заблокировано табачных изделий – 300 миллионов, вторым по популярности оказалось пиво – 270 миллионов, а на третьем месте оказались молочные товары, их заблокировано более 180 миллионов. Работа разрешительного режима будет распространяться и на другие товарные группы: с 1 июня 2025 года он начнет действовать в отношении лекарств, с 1 сентября распространится на ветпрепараты и велосипеды, а с 1 октября – на технические средства реабилитации, такие как костыли, бандажи, в также безалкогольное пиво и икру.
https://1prime.ru/20250421/zakon-856885142.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83973/10/839731099_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_293df9ae55e015d4990af40c0c7f72ee.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, технологии, россия, црпт
Бизнес, Технологии, РОССИЯ, ЦРПТ
16:27 28.04.2025
 
Маркировка защитила россиян от нелегальных товаров, заявили в ЦРПТ

Глава ЦРПТ Дубин: внедрение маркировки в России защитило граждан

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкТехнология проверки маркированных товаров с помощью системы "Честный знак"
Технология проверки маркированных товаров с помощью системы Честный знак - ПРАЙМ, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости . Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ТАШКЕНТ, 28 апр - ПРАЙМ. Внедрение маркировки в России защитило граждан и не позволило в 2024 году купить миллиард некачественных и нелегальных товаров, рассказал в интервью РИА Новости председатель совета директоров "Центра развития перспективных технологий" (ЦРПТ) Михаил Дубин в рамках выставки "Иннопром.Центральная Азия".
"Удалось добиться того, что за год миллиард товаров было заблокировано. И, например, количество продаж просроченной продукции снизилось больше, чем в 40 раз", - сказал он.
Разрешительный режим внедряется на рынок России поэтапно с 1 апреля прошлого года. Он работают уже на 14 товарных групп. Среди наиболее частых причин блокировок являются некорректный код маркировки, признаки контрафакта и истекший срок годности, добавил Дубин.
В ЦРПТ отметили, что больше всего в 2024 году было заблокировано табачных изделий – 300 миллионов, вторым по популярности оказалось пиво – 270 миллионов, а на третьем месте оказались молочные товары, их заблокировано более 180 миллионов.
Работа разрешительного режима будет распространяться и на другие товарные группы: с 1 июня 2025 года он начнет действовать в отношении лекарств, с 1 сентября распространится на ветпрепараты и велосипеды, а с 1 октября – на технические средства реабилитации, такие как костыли, бандажи, в также безалкогольное пиво и икру.
Президент Владимир Путин провел совещание Совбеза РФ - ПРАЙМ, 1920, 21.04.2025
Путин подписал закон о переносе маркировки импортного алкоголя в Россию
21 апреля, 16:04
 
БизнесТехнологииРОССИЯЦРПТ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала