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Маркировка товаров принесла в бюджет 1,2 трлн рублей

Маркировка товаров принесла в бюджет 1,2 трлн рублей - 28.04.2025, ПРАЙМ

Маркировка товаров принесла в бюджет 1,2 трлн рублей

Маркировка товаров в России принесла в бюджет страны 1,2 триллиона рублей, сообщила замглавы Минпромторга РФ Екатерина Приезжева на международной промышленной... | 28.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-28T19:07+0300

2025-04-28T19:07+0300

2025-04-28T19:07+0300

экономика

минпромторг

россия

маркировка

"честный знак"

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ТАШКЕНТ, 28 апр - ПРАЙМ. Маркировка товаров в России принесла в бюджет страны 1,2 триллиона рублей, сообщила замглавы Минпромторга РФ Екатерина Приезжева на международной промышленной выставке "Иннопром. Центральная Азия". "Дополнительные поступления в бюджет за счет обеления отраслей и легализации участников рынка мы оцениваем в 1,2 триллиона рублей. Цифра огромная, и мы уверены, что она будет расти. Больше всего на сегодняшний день поступлений в бюджет мы получили благодаря маркировке табачной продукции - 50% от всех поступлений", - сказала Приезжева. В Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ) напомнили, что государственная система маркировки "Честный знак" внедряется в России поэтапно с 2019 года. Ее цель – противодействовать нелегальному обороту продукции на рынке. Сегодня маркировка охватывает 27 товарных групп, еще в 13 проходят бесплатные добровольные эксперименты.

https://1prime.ru/20231012/841961274.html

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минпромторг, россия, маркировка, "честный знак"