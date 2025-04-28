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Производство рапсового масла в России в I квартале увеличилось на четверть

Производство рапсового масла в России в I квартале увеличилось на четверть - 28.04.2025, ПРАЙМ

Производство рапсового масла в России в I квартале увеличилось на четверть

Производство рапсового масла в России в первом квартале 2025 года выросло на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 382 тысячи... | 28.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-28T14:36+0300

2025-04-28T14:36+0300

2025-04-28T14:36+0300

экономика

россия

минсельхоз

агроэкспорт

рапс

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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Производство рапсового масла в России в первом квартале 2025 года выросло на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 382 тысячи тонн, а его экспорт увеличился за это же время на треть, сообщили журналистам в пресс-службе Минсельхоза. "Масложировая отрасль является одним из драйверов агропромышленного комплекса России. Производство масличных культур и продуктов их переработки планомерно увеличивается. В том числе в первом квартале текущего года было произведено 382 тысячи тонн рапсового масла, что на четверть больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такая динамика позволяет наращивать экспорт этой продукции: в январе-марте он увеличился к уровню 2024 года на треть в физическом и в полтора раза в стоимостном выражении", - сообщили в министерстве. Там уточнили, что в целом Россия обеспечивает порядка 7% мировых физических поставок масложировой продукции и занимает второе место по экспорту рапсового масла среди всех стран. "Реализации экспортного потенциала способствуют меры государственной поддержки. Федеральный проект "Экспорт продукции агропромышленного комплекса", который продлен до 2030 года, сохранил базовые и наиболее востребованные инструменты, такие как льготное кредитование и субсидии на транспортировку", - пояснили в ведомстве. Исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев отмечает, что площади под посевы рапса в России стабильно растут, а производство этой культуры практически ежегодно демонстрирует рекордные показатели. "Рапсовый шрот является хорошим кормовым продуктом и пользуется высоким спросом не только внутри страны, но и на внешнем рынке. Кроме того, увеличиваются мощности по переработке рапса", - сообщили в Минсельхозе со ссылкой на Мальцева. При этом производство рапсового масла в России более чем в восемь раз превышает его потребление, констатирует управляющий партнер Agro & Food Communications Илья Березнюк. Поставки за рубеж остаются перспективным направлением, и в 2025 году положительная динамика экспортных отгрузок может не только сохраниться, но и заметно улучшиться, считает эксперт, комментарий которого привело министерство. По словам руководителя Федерального центра "Агроэкспорт" Ильи Ильюшина, все последние годы крупнейшим покупателем отечественного рапсового масла в мире является Китай. "В начале текущего года на эту страну приходится более 85% наших поставок. Согласно оценке "Агроэкспорта", в целом к 2030 году российский экспорт рапсового масла может достичь 1,5 миллиарда долларов", - говорится в сообщении ведомства.

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россия, минсельхоз, агроэкспорт, рапс