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Стоимость меди открывает неделю снижением
Стоимость меди открывает неделю снижением - 28.04.2025, ПРАЙМ
Стоимость меди открывает неделю снижением
Медь торгуется в минусе в понедельник утром, свидетельствуют данные торгов. | 28.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-28T09:34+0300
2025-04-28T09:34+0300
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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Медь торгуется в минусе в понедельник утром, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.23 мск майский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,26%, до 4,8275 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,2%, до 9 374 долларов, стоимость алюминия - на 0,86%, до 2 428 долларов, цинка - на 1,53%, до 2 646,5 доллара. Китай является крупнейшим импортером и потребителем меди, и поэтому участники рынка обращают внимание на новости относительно экономического состояния страны. Так, официальные лица КНР подтвердили планы по усилению поддержки экономического роста и занятости населения из-за затянувшейся торговой войны с США, сообщает агентство Блумберг.
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рынки, торги, китай, москва, сша, comex
Экономика, Рынки, Торги, КИТАЙ, МОСКВА, США, Comex
Стоимость меди открывает неделю снижением
Медь торгуется в минусе в понедельник утром
МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Медь торгуется в минусе в понедельник утром, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.23 мск майский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,26%, до 4,8275 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,2%, до 9 374 долларов, стоимость алюминия - на 0,86%, до 2 428 долларов, цинка - на 1,53%, до 2 646,5 доллара.
Китай является крупнейшим импортером и потребителем меди, и поэтому участники рынка обращают внимание на новости относительно экономического состояния страны. Так, официальные лица КНР подтвердили планы по усилению поддержки экономического роста и занятости населения из-за затянувшейся торговой войны с США, сообщает агентство Блумберг.
Стоимость меди снижается, при этом готовится завершить неделю ростом