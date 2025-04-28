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Стоимость меди открывает неделю снижением

Стоимость меди открывает неделю снижением - 28.04.2025, ПРАЙМ

Стоимость меди открывает неделю снижением

Медь торгуется в минусе в понедельник утром, свидетельствуют данные торгов. | 28.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-28T09:34+0300

2025-04-28T09:34+0300

2025-04-28T09:34+0300

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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Медь торгуется в минусе в понедельник утром, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.23 мск майский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,26%, до 4,8275 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,2%, до 9 374 долларов, стоимость алюминия - на 0,86%, до 2 428 долларов, цинка - на 1,53%, до 2 646,5 доллара. Китай является крупнейшим импортером и потребителем меди, и поэтому участники рынка обращают внимание на новости относительно экономического состояния страны. Так, официальные лица КНР подтвердили планы по усилению поддержки экономического роста и занятости населения из-за затянувшейся торговой войны с США, сообщает агентство Блумберг.

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