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ICSG спрогнозировала рост добычи меди в мире на 2,3%

ICSG спрогнозировала рост добычи меди в мире на 2,3% - 28.04.2025, ПРАЙМ

ICSG спрогнозировала рост добычи меди в мире на 2,3%

Добыча меди в мире в текущем году вырастет на 2,3%, что будет обусловлено новыми мощностями в Демократической республике Конго, Монголии и России, при этом... | 28.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-28T17:15+0300

2025-04-28T17:15+0300

2025-04-28T17:15+0300

медь

добыча меди

промышленность

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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Добыча меди в мире в текущем году вырастет на 2,3%, что будет обусловлено новыми мощностями в Демократической республике Конго, Монголии и России, при этом выпуск рафинированной меди увеличится на 2,9% благодаря росту производства в Азии, говорится в прогнозе Международной исследовательской группы по меди (ICSG). "Ожидается, что в 2025 году мировая добыча на рудниках увеличится на 2,3% - до 23,5 миллиона тонн, в основном за счет дополнительного производства, обусловленного расширением на месторождениях Камоа (ДРК) и Ою-Толгой (Монголия), а также вводом в эксплуатацию нового рудника Малмыж (Россия). Этот рост будет частично компенсирован ожидаемым спадом в Австралии, Индонезии и Казахстане", - пишут аналитики. Затем, в 2026 году, добыча вырастет на 2,5%, чему будет способствовать продолжающееся наращивание мощностей, в том числе в Китае, ожидаемое улучшение объемов производства в Чили и Замбии, а также восстановление производства в Индонезии после сокращения в 2025 году. При этом производство рафинированной меди увеличится в текущем году примерно на 2,9% на фоне увеличения выпуска в Китае, Индонезии, Индии и ДРК. При этом в следующем году производство, наоборот, сократится - на 1,5%. "Хотя производство рафинированной руды продолжит расти за счет новых и наращивания мощностей, ожидается, что рост производства первичной электролитической рафинированной руды будет осложнен ограниченной доступностью концентратов", - добавили в ассоциации. Потребление же рафинированной меди в этом году вырастет на 2,4%, а в следующем еще на 1,8%, при этом основным драйвером останется Азия, в частности Китай (+2%), а вот США, ЕС и Япония, наоборот, будут показывать "сдержанный" рост. Это позволит рынкам в этом и следующем году оставаться профицитными: предложение будет превышать потребление на 289 тысяч тонн в этом году и на 209 тысяч тонн в следующем.

https://1prime.ru/20250428/zoloto-857074740.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

медь, добыча меди, промышленность