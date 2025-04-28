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В МИД ответили на вопрос о реакции Запада на отправку войск КНДР - 28.04.2025, ПРАЙМ
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В МИД ответили на вопрос о реакции Запада на отправку войск КНДР
В МИД ответили на вопрос о реакции Запада на отправку войск КНДР - 28.04.2025, ПРАЙМ
В МИД ответили на вопрос о реакции Запада на отправку войск КНДР
Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, комментируя отсутствие интереса западных СМИ к официальным заявлениям об... | 28.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-28T02:56+0300
2025-04-28T02:56+0300
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михаил ульянов
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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, комментируя отсутствие интереса западных СМИ к официальным заявлениям об отправке войск КНДР в Россию, заявил, что западная пропаганда не имеет ничего общего с объективностью. Начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов 26 апреля в докладе президенту РФ Владимиру Путину особо отметил помощь КНДР в разгроме ВСУ в Курской области. Корейские военнослужащие приняли участие в операции по освобождению курского приграничья в соответствии со статьей 4 договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, уточнила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Не стоит питать иллюзий по поводу западной пропаганды: она не имеет ничего общего с объективностью", - прокомментировал Ульянов в соцсети X вопрос пользователя о том, почему западные СМИ в своем большинстве не освещают заявление Герасимова об участии военных КНДР в боевых действиях на стороне России. Как отметил пользователь соцсети, после заявления Герасимова военные КНДР, защищающие РФ, "внезапно перестали быть интересными для самой "свободной" прессы в "свободном мире". Лидеры России и КНДР подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве 19 июня 2024 года во время визита Путина в Пхеньян. Соглашение вступило в силу 4 декабря после обмена ратификационными грамотами. Оно заменило базовый договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Россией и КНДР от 9 февраля 2000 года. Четвертая статья договора предполагает, что другой участник незамедлительно окажет военную и другую помощь всеми имеющимися средствами, если один из участников подвергнется вооруженному нападению со стороны другого государства или нескольких стран и окажется в состоянии войны. Это предусмотрено статьей 51 Устава ООН и законодательством России и КНДР.
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россия, кндр, рф, москва, валерий герасимов, михаил ульянов, владимир путин, вс рф, всу, мид рф
Энергетика, Экономика, РОССИЯ, КНДР, РФ, МОСКВА, Валерий Герасимов, Михаил Ульянов, Владимир Путин, ВС РФ, ВСУ, МИД РФ
02:56 28.04.2025
 
В МИД ответили на вопрос о реакции Запада на отправку войск КНДР

Постпред Ульянов: западная пропаганда не имеет ничего общего с объективностью

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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, комментируя отсутствие интереса западных СМИ к официальным заявлениям об отправке войск КНДР в Россию, заявил, что западная пропаганда не имеет ничего общего с объективностью.
Начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов 26 апреля в докладе президенту РФ Владимиру Путину особо отметил помощь КНДР в разгроме ВСУ в Курской области. Корейские военнослужащие приняли участие в операции по освобождению курского приграничья в соответствии со статьей 4 договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, уточнила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Не стоит питать иллюзий по поводу западной пропаганды: она не имеет ничего общего с объективностью", - прокомментировал Ульянов в соцсети X вопрос пользователя о том, почему западные СМИ в своем большинстве не освещают заявление Герасимова об участии военных КНДР в боевых действиях на стороне России.
Как отметил пользователь соцсети, после заявления Герасимова военные КНДР, защищающие РФ, "внезапно перестали быть интересными для самой "свободной" прессы в "свободном мире".
Лидеры России и КНДР подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве 19 июня 2024 года во время визита Путина в Пхеньян. Соглашение вступило в силу 4 декабря после обмена ратификационными грамотами. Оно заменило базовый договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Россией и КНДР от 9 февраля 2000 года. Четвертая статья договора предполагает, что другой участник незамедлительно окажет военную и другую помощь всеми имеющимися средствами, если один из участников подвергнется вооруженному нападению со стороны другого государства или нескольких стран и окажется в состоянии войны. Это предусмотрено статьей 51 Устава ООН и законодательством России и КНДР.
 
ЭнергетикаЭкономикаРОССИЯКНДРРФМОСКВАВалерий ГерасимовМихаил УльяновВладимир ПутинВС РФВСУМИД РФ
 
 
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