https://1prime.ru/20250428/mikrozaym-857091462.html

ЦБ отметил рост выдачи микрозаймов бизнесу в 2024 году на 23%

ЦБ отметил рост выдачи микрозаймов бизнесу в 2024 году на 23% - 28.04.2025, ПРАЙМ

ЦБ отметил рост выдачи микрозаймов бизнесу в 2024 году на 23%

Микрофинансовые организации (МФО) за прошлый год выдали микрозаймов бизнесу на сумму 129,7 миллиарда рублей, что почти на четверть больше, чем годом ранее,... | 28.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-28T15:10+0300

2025-04-28T15:10+0300

2025-04-28T15:10+0300

экономика

банк россии

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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Микрофинансовые организации (МФО) за прошлый год выдали микрозаймов бизнесу на сумму 129,7 миллиарда рублей, что почти на четверть больше, чем годом ранее, сообщается в материалах Банка России "За 2024 год МФО выдали микрозаймы бизнесу на сумму 129,7 миллиарда рублей, что почти на четверть больше, чем годом ранее (105,4 миллиарда рублей за 2023 год)", - отмечает регулятор. По данным материалов ЦБ, вслед за ростом выдачи увеличивался и портфель микрозаймов предпринимательского сегмента: по итогам года он составил 101,5 миллиарда рублей. Годовые темпы прироста портфеля ускорились до 24%, что более чем в два раза превышает прирост 2023 года (11% год к году). "Несмотря на рост абсолютного объема, доля микрозаймов бизнесу в совокупном портфеле МФО продолжила снижаться - с 19% на конец 2023 года до 16% на конец 2024 года. Это обусловлено опережающим ростом потребительского сегмента", - также говорится в материале. Регулятор также отмечает, что активный рост демонстрировали коммерческие МФО: за год они выдали бизнесу 73,2 миллиарда рублей, что на 54% больше, чем в 2023 году. Их доля в общем объеме выдач впервые превысила аналогичный показатель государственных МФО и достигла 56% (плюс 11 процентных пункта за год). "Все больше компаний предлагают предпринимателям онлайн-продукты. Более половины микрозаймов в 2024 году оформлены дистанционно. Общий объем выдач онлайн-займов бизнесу достиг 66,5 миллиарда рублей, что на 58% больше, чем в 2023 году. В структуре соответствующего портфеля доля микрозаймов, оформленных онлайн, составила 18%", - также говорится в материалах.

https://1prime.ru/20250428/yuan-857076708.html

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банк россии, финансы, банки, бизнес, микрозаймы