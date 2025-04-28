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Минтранс готовит базу для сделок по "мокрому лизингу" - 28.04.2025, ПРАЙМ
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Минтранс готовит базу для сделок по "мокрому лизингу"
Минтранс готовит базу для сделок по "мокрому лизингу" - 28.04.2025, ПРАЙМ
Минтранс готовит базу для сделок по "мокрому лизингу"
Минтранс России готовит подзаконную базу для сделок по аренде самолетов вместе с экипажем у иностранных авиакомпаний, то есть по так называемому "мокрому... | 28.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-28T06:57+0300
2025-04-28T06:57+0300
бизнес
россия
москва
рф
роман старовойт
владимир путин
росавиация
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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Минтранс России готовит подзаконную базу для сделок по аренде самолетов вместе с экипажем у иностранных авиакомпаний, то есть по так называемому "мокрому лизингу" для международных перевозок, сообщил РИА Новости министр транспорта РФ Роман Старовойт. Ранее в апреле президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий российским авиакомпаниям арендовать самолеты вместе с экипажем у иностранных авиакомпаний для осуществления международных перевозок. Ранее в "мокрый лизинг" можно было брать только суда отечественных перевозчиков и только для внутренних рейсов. "Сейчас мы готовим подзаконную базу, которая будет регулировать процесс получения соответствующего разрешения. Организовано взаимодействие в части мониторинга заключения авиакомпаниями таких договоров", - сообщил Старовойт в ответ на вопрос процессе реализации проекта. Механизм "мокрого лизинга" представляет собой аренду самолета вместе с экипажем, причем все остальные расходы, в частности на топливо, техобслуживание и страхование, остаются за арендодателем. В феврале глава Росавиации Дмитрий Ядров отмечал, что важным моментом в использовании механизма "мокрого лизинга" будет безопасность. За подготовку экипажей и состояние парка воздушных судов будет отвечать российская авиакомпания.
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бизнес, россия, москва, рф, роман старовойт, владимир путин, росавиация
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, РФ, Роман Старовойт, Владимир Путин, Росавиация
06:57 28.04.2025
 
Минтранс готовит базу для сделок по "мокрому лизингу"

Минтранс готовит базу для сделок по "мокрому лизингу" для международных перевозок

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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Минтранс России готовит подзаконную базу для сделок по аренде самолетов вместе с экипажем у иностранных авиакомпаний, то есть по так называемому "мокрому лизингу" для международных перевозок, сообщил РИА Новости министр транспорта РФ Роман Старовойт.
Ранее в апреле президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий российским авиакомпаниям арендовать самолеты вместе с экипажем у иностранных авиакомпаний для осуществления международных перевозок. Ранее в "мокрый лизинг" можно было брать только суда отечественных перевозчиков и только для внутренних рейсов.
"Сейчас мы готовим подзаконную базу, которая будет регулировать процесс получения соответствующего разрешения. Организовано взаимодействие в части мониторинга заключения авиакомпаниями таких договоров", - сообщил Старовойт в ответ на вопрос процессе реализации проекта.
Механизм "мокрого лизинга" представляет собой аренду самолета вместе с экипажем, причем все остальные расходы, в частности на топливо, техобслуживание и страхование, остаются за арендодателем.
В феврале глава Росавиации Дмитрий Ядров отмечал, что важным моментом в использовании механизма "мокрого лизинга" будет безопасность. За подготовку экипажей и состояние парка воздушных судов будет отвечать российская авиакомпания.
 
БизнесРОССИЯМОСКВАРФРоман СтаровойтВладимир ПутинРосавиация
 
 
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