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Минтранс готовит базу для сделок по "мокрому лизингу"

Минтранс готовит базу для сделок по "мокрому лизингу" - 28.04.2025, ПРАЙМ

Минтранс готовит базу для сделок по "мокрому лизингу"

Минтранс России готовит подзаконную базу для сделок по аренде самолетов вместе с экипажем у иностранных авиакомпаний, то есть по так называемому "мокрому... | 28.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-28T06:57+0300

2025-04-28T06:57+0300

2025-04-28T06:57+0300

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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Минтранс России готовит подзаконную базу для сделок по аренде самолетов вместе с экипажем у иностранных авиакомпаний, то есть по так называемому "мокрому лизингу" для международных перевозок, сообщил РИА Новости министр транспорта РФ Роман Старовойт. Ранее в апреле президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий российским авиакомпаниям арендовать самолеты вместе с экипажем у иностранных авиакомпаний для осуществления международных перевозок. Ранее в "мокрый лизинг" можно было брать только суда отечественных перевозчиков и только для внутренних рейсов. "Сейчас мы готовим подзаконную базу, которая будет регулировать процесс получения соответствующего разрешения. Организовано взаимодействие в части мониторинга заключения авиакомпаниями таких договоров", - сообщил Старовойт в ответ на вопрос процессе реализации проекта. Механизм "мокрого лизинга" представляет собой аренду самолета вместе с экипажем, причем все остальные расходы, в частности на топливо, техобслуживание и страхование, остаются за арендодателем. В феврале глава Росавиации Дмитрий Ядров отмечал, что важным моментом в использовании механизма "мокрого лизинга" будет безопасность. За подготовку экипажей и состояние парка воздушных судов будет отвечать российская авиакомпания.

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бизнес, россия, москва, рф, роман старовойт, владимир путин, росавиация