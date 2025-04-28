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Минтранс отметил слабый рост цен на авиабилеты в период майских праздников
Минтранс отметил слабый рост цен на авиабилеты в период майских праздников - 28.04.2025, ПРАЙМ
Минтранс отметил слабый рост цен на авиабилеты в период майских праздников
Минтранс видит небольшой рост цен на авиабилеты в РФ, который является традиционным для пикового периода майских праздников, сообщил РИА Новости министр... | 28.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-28T07:51+0300
2025-04-28T07:51+0300
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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Минтранс видит небольшой рост цен на авиабилеты в РФ, который является традиционным для пикового периода майских праздников, сообщил РИА Новости министр транспорта РФ Роман Старовойт. ФАС РФ совместно с Минтрансом на постоянной основе ведет мониторинг стоимости пассажирских перевозок. "В настоящее время наблюдается небольшой рост стоимости, который является традиционным для пикового периода майских праздников", - сообщил Старовойт в ответ на вопрос, видит ли Минтранс необоснованный рост цен на авиабилеты перед майскими праздниками. В начале апреля президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский отметил, что стоимость авиаперевозок растет в период праздников, но в пределах инфляционных изменений. По данным союза, средняя стоимость авиабилета по РФ в обе стороны в период майских праздников составляет 24 365 рублей, что выше прошлогодних показателей примерно на 11%. В настоящее время в ФАС находятся на согласовании ценовые политики 12 российских авиакомпаний. Глава ведомства Максим Шаскольский сообщал, что в этих документах будут прописаны льготы и скидки на авиабилеты, а такой механизм поможет сдерживанию цен.
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бизнес, россия, рф, москва, роман старовойт, максим шаскольский, российский союз туриндустрии
Бизнес, РОССИЯ, РФ, МОСКВА, Роман Старовойт, Максим Шаскольский, Российский союз туриндустрии
Минтранс отметил слабый рост цен на авиабилеты в период майских праздников
Старовойт: Минтранс видит небольшой рост цен на авиабилеты в период майских праздников
МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Минтранс видит небольшой рост цен на авиабилеты в РФ, который является традиционным для пикового периода майских праздников, сообщил РИА Новости министр транспорта РФ Роман Старовойт.
ФАС РФ совместно с Минтрансом на постоянной основе ведет мониторинг стоимости пассажирских перевозок.
"В настоящее время наблюдается небольшой рост стоимости, который является традиционным для пикового периода майских праздников", - сообщил Старовойт в ответ на вопрос, видит ли Минтранс необоснованный рост цен на авиабилеты перед майскими праздниками.
В начале апреля президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский отметил, что стоимость авиаперевозок растет в период праздников, но в пределах инфляционных изменений. По данным союза, средняя стоимость авиабилета по РФ в обе стороны в период майских праздников составляет 24 365 рублей, что выше прошлогодних показателей примерно на 11%.
В настоящее время в ФАС находятся на согласовании ценовые политики 12 российских авиакомпаний. Глава ведомства Максим Шаскольский сообщал, что в этих документах будут прописаны льготы и скидки на авиабилеты, а такой механизм поможет сдерживанию цен.
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