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Минцифры согласовало с правительством отмену лимитов по IT-ипотеке

Минцифры согласовало с правительством отмену лимитов по IT-ипотеке - 28.04.2025, ПРАЙМ

Минцифры согласовало с правительством отмену лимитов по IT-ипотеке

Минцифры РФ согласовало с кабмином отмену лимитов, установленных для банков по объему выдаваемых льготных IT-ипотек, это делается для того, чтобы исключить... | 28.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-28T12:36+0300

2025-04-28T12:36+0300

2025-04-28T12:36+0300

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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Минцифры РФ согласовало с кабмином отмену лимитов, установленных для банков по объему выдаваемых льготных IT-ипотек, это делается для того, чтобы исключить приостановку выдач этих льготных кредитов, сообщило министерство в своем Telegram-канале. "Минцифры по согласованию с правительством приняло решение об отмене лимитов, установленных для банков по объему выдаваемых льготных IT-ипотек", - сказано в сообщении. Как объяснили в министерстве, из-за установленных для банков лимитов возникали ситуации, когда банки достигали их и приостанавливали выдачу кредитов. "В таких случаях требовалось отдельное решение правительства по установлению нового лимита и возобновлению программы. Теперь такие ситуации будут исключены", - сказали в Минцифры. Также уточняется, что с 1 мая по 31 октября будут предусмотрены повышенные субсидии банкам на расходы по сопровождению программы , что позволит снизит финансовую нагрузку для заемщиков. "IT-ипотека является важной мерой поддержки - в настоящий момент выдано более 83,5 тысячи льготных кредитов. Планируем, что к концу года общее количество оформивших IT-ипотеку, превысит 91,5 тысячи", - добавили в Минцифры. Программа льготной IT-ипотеки действует в РФ до 2030 года. Максимальная ставка составляет 6% годовых, сумма льготного кредита - до 9 миллионов рублей. При этом можно оформить ипотечный кредит и на более крупную сумму - до 18 миллионов рублей, но тогда в части кредита выше 9 миллионов рублей будет действовать рыночная процентная ставка. Программа не распространяется на Москву и Санкт-Петербург.

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банки, россия, бизнес, москва, минцифры